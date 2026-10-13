Attacchi a Cerno e Marina Berlusconi. Vannacci da Corona mostra il vero volto

Il mondo «invertito»? Tanto tuonò che non piovve. Dopo aver annunciato uno scoop sul generale Vannacci per la nuova puntata di «Falsissimo», tra trailer, video e ammiccamenti social, Fabrizio Corona svela che il fondatore di Futuro Nazionale non è il bersaglio di nuove clamorose rivelazioni, ma l’ospite del suo programma web. Le allusioni all’orientamento sessuale del generale e gli epiteti in apertura del trailer erano aria buona per gonfiare le attese. Uno stratagemma per far credere di aver scoperto altarini segreti su Vannacci. Si spiega così anche la visita a sorpresa di Corona l’altra sera a Marina di Pietrasanta, a margine dell’evento organizzato dal generale per i tre anni dall’uscita del suo «Mondo al contrario». Poi i post che promettevano uno scoop, fino all’annuncio, nel tardo pomeriggio: una «semplice» intervista in cui il generale ha mostrato il so vero volto tornando ad attaccare il direttore del Giornale Tommaso Cerno. «Ha i gusti invertiti, non solo sessuali ma anche quelli politici. È stato senatore del Pd e oggi si erge a paladino della destra. Lui è Cerno perché è omosessuale, è anche una persona intelligente e preparata ma, se è là, è per quella sua caratteristica che mette in mostra». Poi, tra deliri vari, affondo contro Marina Berlusconi. «Si è appropriata di un ruolo che non ha, direi usurpatrice. Vogliono cambiare quel partito, io non lo riconosco più come di destra».