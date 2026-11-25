Si comincia dal portone del municipio di San Donà di Piave, nel Veneziano. Chi si presenterà per un servizio che richiede la verifica dell’identità dovrà avere il volto scoperto e tenerlo scoperto anche una volta entrato negli uffici. La regola varrà per tutti: per chi veste il burqa, il niqab e anche per chi indossa una mascherina sanitaria. Il Consiglio comunale ha dato il via libera ai 18 articoli del regolamento voluto dal sindaco Alberto Teso. “Per l’applicazione saremo pronti con tutta probabilità prima di Natale”, ha spiegato il primo cittadino al Gazzettino.

A spingere la giunta a intervenire sono stati anche alcuni episodi registrati in municipio. “In questi tre anni a San Donà è capitato qualche episodio spiacevole con persone che giravano negli uffici comunali, talvolta sono entrate negli uffici senza neppure bussare”. Un problema che, ha ricordato il primo cittadino, si era già presentato ai tempi del suo predecessore Andrea Cereser. Gli accessi sul retro, ha precisato il sindaco, di norma restano chiusi e si aprono solo dall’interno.

La prossima settimana toccherà alla giunta individuare con una delibera i primi luoghi in cui scatterà il divieto. Dopo l’ingresso principale del municipio, l’amministrazione prenderà in esame il comando della polizia locale in via Ungheria Libera e la sede dei Servizi sociali. “Valuteremo un edificio alla volta”, ha chiarito Teso. Agli ingressi compariranno cartelli in più lingue con il disegno di un volto scoperto. Previsti anche incontri di formazione per gli addetti alla portineria. Per eventi e manifestazioni si deciderà in seguito.

Resta aperta la questione della Casa delle associazioni di via Svezia, dove da oltre vent’anni i volontari del gruppo Accogliere insegnano l’italiano agli stranieri. Tra i corsi ce ne sono alcuni riservati alle donne. Il timore, sollevato dalla minoranza, è che l’obbligo di restare a viso scoperto per tutta la lezione finisca per allontanare alcune allieve. Su questo punto Teso apre a una deroga, da concordare con le associazioni. Per chi frequenta i corsi potrebbe bastare il riconoscimento all’ingresso: “Abbiamo sempre detto che questo regolamento non vuole discriminare né è dettato da preconcetti”.