“Oltre 6 milioni di aborti e più di 8,3 miliardi di euro di spesa pubblica dal 1979”. Questo il dato più significativo del IV Rapporto dal titolo “Quello che alle donne non dicono: i costi dell’aborto indotto e i suoi effetti sulla salute delle donne”, organizzato tra gli altri anche da ProVita & Famiglia e presentato oggi all’Istituto don Luigi Sturzo da Francesca Romana Poleggi, membro del Comitato direttivo dell’Osservatorio Permanente sull’Aborto (Opa).

Poleggi punta il dito contro la RU486 “che provoca nel 38% delle donne dolori lancinanti - come mostra uno studio condotto in due ospedali di Bologna – e con un rischio raddoppiato di revisioni chirurgiche: ma nessuno le informa correttamente”. Ma non solo. “Secondo uno studio americano, il 10,93% delle donne ha sperimentato eventi avversi gravi entro 45 giorni dall’aborto chimico, il che corrisponde a un tasso reale di complicazioni gravi almeno 22 volte più elevato rispetto a quello indicato sull’etichetta del ‘farmaco’”, aggiunge Poleggi che, poi, sentenzia: “Anche questa è violenza sulle donne: tacere loro la verità sull’aborto”. E i rapporti Opa, secondo Poleggi, servono proprio “a combattere la violenza sulle donne” dato che proprio l’aborto “sopprime la vita di decine di migliaia di bambine in Italia, ogni anno” e “infligge una ferita profonda nella natura più profonda della donna”. Poleggi, quindi, chiosa: “Menzogne e omissioni sull’aborto impediscono di fatto sia la tutela della salute delle donne sia l’esercizio di una scelta che se non è consapevole e informata non è davvero una scelta e non è davvero libera”. Benedetto Rocchi, professore associato all’Università di Firenze e presidente dell’Opa, si chiede: “Sulla base di quale ratio medico-sanitaria si continua ad escludere l’aborto volontario, che non è una cura e può generare complicazioni sanitarie, dalle prestazioni soggette a contributo?”. E ancora: “Perché si continua a nascondere la natura abortiva dei cosiddetti contraccettivi di emergenza, nonostante l’evidenza scientifica?”. Rocchi, poi, aggiuge: “Perché si minimizzano o si negano le potenziali complicanze fisiche e psicologiche dell’aborto e soprattutto dell’aborto farmacologico, che invece è fortemente incentivato per motivi essenzialmente economici?”. Il presidente dell’Opa si chiede, infine, perché “le donne non vengono informate che la somministrazione di progesterone entro 72 ore dall’assunzione della RU486 può salvare la gravidanza”, permettendo così la revoca del consenso prevista dalla legge 219 del 2017.

Ad aprire l’incontro, però, è stato il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo, membro della commissione Affari sociali e sanità, secondo cui “affrontare il tema della salute femminile significa guardare non solo ai costi economici della sanità, ma anche all’impatto sociale dell’inverno demografico”. Zullo, relatore in Senato sul disegno di legge in materia di fine vita, ha ribadito il suo impegno e quello del governo “a tutela della vita in ogni sua fase, dalla nascita al fine vita, richiamando l’importanza di dare piena attuazione ai primi articoli della legge 194 dedicati al sostegno alla maternità e alla genitorialità responsabile”. Il senatore meloniano assicura la sua “massima attenzione” ai temi dell’invecchiamento e al calo demografico “per tradurli in iniziative legislative e in un lavoro costante sul territorio”, in sinergia con il ministro Eugenia Roccella così da “sostenere concretamente le famiglie e il valore della genitorialità”. Gian Carlo Blangiardo, ex presidente dell’Istat, ha parlato diffusamente del calo delle nascite e ha sottolineato che “mai come in questa fase storica la ‘tutela sociale della maternità’, esplicitamente evocata nel titolo della legge 194, andrebbe realizzata per far nascere quei bambini che stanno sempre più diventando un bene raro e di cui sentiremo la mancanza”. Secondo Blangiardo, “l’aborto volontario è lo spreco di una ricchezza che, viste le conseguenze che l’attuale contesto demografico lascia intendere, dovrebbe invece essere custodita con priorità indiscussa”.

I timori dei medici cattolici sulla RU486

Filippo Maria Boscia, già presidente Amci (Associazione Medici Cattolici italiani), denuncia “un clima di silenzio, che oggi circonda la vita nascente e - sebbene venga definito un dramma - l’aborto è diventato una consuetudine sociale, non più oggetto di autentica riflessione”. E polemicamente si chiede: “Possiamo permetterci di tacere quando è in gioco il valore della vita umana?”. La prevenzione dell’aborto, secondo Boscia, comincia “dalla conoscenza della realtà biologica, dell’embrione come un essere umano”. L’ex presidente Amci, poi, pone l’accento su una grave contraddizione: “La tutela dell’ambiente e della biodiversità ha trovato esplicito riconoscimento costituzionale con la riforma dell’articolo 9 e - attacca Boscia - appare paradossale che i nidi delle specie selvatiche siano protetti dalla distruzione mentre viceversa si può minacciare liberamente con farmaci l’annidamento degli esseri umani all’inizio del loro sviluppo nell’utero materno”. Bruno Mozzanega, presidente della SIPRe (Società Italiana per la Procreazione Responsabile), infine, lancia l’allarme sul farmaco ellaOne, una pillola che “viene venduta alle donne come ‘contraccettivo di emergenza’, anche se è documentato il suo effetto antinidatorio”. Un farmaco che “è in grado di determinare l’aborto come la RU486: ne bastano due sole compresse”, spiega Mozzanega che accusa Aifa di lasciare “in contrasto con la stessa legge 194/78” che tale pillola “sia disponibile senza ricetta medica, un farmaco che può essere usato per aborti clandestini” e questo “pone un problema grave di salute pubblica, per le complicanze, soprattutto per le donne meno abbienti e le minori, e perché può essere somministrato alle donne con la violenza”. Mozzanega non ha dubbi: “Per questo la commercializzazione dovrebbe essere immediatamente sospesa”. In conclusione dell’evento ha preso la parola anche il neurochirurgo Massimo Gandolfini, fondatore del Family Day, che ha detto: “Dobbiamo cercare, anche all’interno dei nostri ordini dei medici, di mantenere alto questo livello, perché ormai l’interruzione volontaria di gravidanza è diventata una banalità, come quando uno va a operarsi di appendicite o di adenoidi”.

Pro Vita & Famiglia, Ruiu: “Anche l’aborto è una violenza sulle donne”

Presente all’evento anche Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia che, in un reel diffuso sui canali social dell’associazione per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha detto:“Pugni, omicidio, sono solo due delle forme più deprecabili di violenza contro le donne, insieme a quella psicologica e relazionale, economica, sessuale e online. Ma ci sono altre violenze che denunciamo ogni giorno e di cui non si parla neanche oggi. Quelle di quando una donna diventa solo un corpo da possedere, da comprare, da affittare, da sfruttare”. Secondo Ruiu, infatti, è “violenza la tratta della prostituzione”, ma anche “la pornografia che incentiva l’oggettificazione femminile” e “l’utero in affitto che mercifica i corpi di donne e bambini”. E ancora: “È violenza qualsiasi forma di compravendita di ovociti e quindi ogni tipo di sfruttamento riproduttivo. È violenza la pressione ad abortire da parte del partner, della famiglia, del datore di lavoro o del contesto sociale. È violenza negare gli aiuti per non abortire. È violenza negare che cosa sia l’aborto e quali siano le sue conseguenze. È violenza abortire”. Ruiu, tra le altre forme di violenza, cita i matrimoni forzati, le spose bambine, la mutilazione dei genitali femminili e “la negazione della specificità femminile rispetto a quella maschile come la partecipazione degli atleti transgender negli sport delle donne”. Secondo Ruiu, dunque, “tutte le donne vanno protette da tutte le forme di violenza, nessuna esclusa, non se ne possono difendere solo alcune a seconda di quello che conviene all’ideologia”.