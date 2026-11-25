“Sono molto contento e grato per l’approvazione in commissione Esteri e Difesa del Senato del disegno di legge che riorganizza le nostre forze armate e rafforza le capacità della Difesa nella dimensione cyber”. Il ministro della Difesa Guido Crosetto commenta così su X il via libera della commissione Esteri e Difesa del Senato al ddl per il rafforzamento delle capacità di difesa.

“Si tratta di un provvedimento importante, atteso dalle forze armate, che ci consentirà di affrontare con maggiore efficienza le sfide poste dalla continua evoluzione delle minacce”, spiega Crosetto che “oltre al risultato” sottolinea “il valore del metodo con cui è stato raggiunto”. “Un metodo - aggiunge il ministro - fondato sul dialogo, sull’ascolto e sul confronto concreto, che ha consentito di accogliere anche proposte delle opposizioni e di trovare punti di convergenza su questioni fondamentali per la sicurezza del Paese”.

Crosetto esprime la sua soddisfazione perché “quando si affrontano temi che riguardano l’interesse nazionale” è importante “andare oltre le contrapposizioni e lavorare insieme, con responsabilità e spirito di collaborazione istituzionale”. Il ministro, poi, osserva: “Una Difesa più moderna, efficiente e capace di rispondere alle nuove minacce è un interesse di tutti”. Crosetto, quindi, ringrazia il presidente di commissione Maurizio Gasparri “per il lavoro svolto, la sensibilità istituzionale e la capacità di guidare questo percorso, e a tutti i componenti della commissione che hanno contribuito al confronto”. E conclude: “Complimenti a tutti. Il risultato raggiunto dimostra che il dialogo, quando è autentico e animato dalla volontà di costruire, può produrre risultati importanti per l’Italia”.

Anche Gasparri ha espresso la sua “grande soddisfazione” per l’approvazione del ddl “che riorganizza le nostre Forze armate e rafforza la presenza nella dimensione cyber” perché “si tratta di un provvedimento da tempo atteso, che ci consente di affrontare con maggiore efficienza le prove della modernità”. Gasparri, poi, entra nel merito del risultato: “Al voto favorevole della maggioranza si è accompagnata l’astensione delle opposizioni, perché in Commissione abbiamo affrontato questi delicati temi all’insegna del confronto, aprendo a varie proposte dell’opposizione”. Gasparri non ha dubbi: “Una difesa più moderna ed efficiente è un interesse primario del Paese ed è bene che ci sia stato un confronto positivo su questioni di primaria importanza”. E ancora: “È stato il metodo che abbiamo praticato in Commissione esteri e difesa fin dall’inizio del mio impegno, in continuità con le precedenti attività”. Gasparri, quindi, conclude: “Abbiamo dimostrato che si può collaborare e ci si può confrontare sulla sicurezza, sulla modernizzazione delle nostre strutture, sulla necessità di affrontare nei vari settori le sfide cyber, che anche gli ultimi episodi di guerra ibrida hanno portato alla massima attenzione”.

Il testo stabilisce che il capo di Stato maggiore della Difesa diventi “autorità cyber della Difesa” e abbia la responsabilità del personale cyber interforze e della protezione dello spazio cibernetico di interesse nazionale, anche con operazioni difensive in Italia e all’estero. Il ddl istituisce, inoltre, il brevetto di “specialista cyber militare”, con una ferma iniziale di cinque anni, un’indennità dedicata e un premio per chi resta in servizio. La relazione tecnica calcola i costi su una platea di circa 1.200 militari da formare entro il 2036. Il reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore diventa “Comando interforze Cyber-Intel” e, inoltre, nasce anche un Centro interforze di addestramento contro la minaccia ibrida, alle dirette dipendenze del capo di Stato maggiore. Il provvedimento, infine, introduce regole sulle navi e sugli altri mezzi militari senza equipaggio e ridisegna alcuni organi di vertice della Difesa.