“Aumento salariale per i dipendenti Atm”. Prosegue la battaglia per il Bilancio di Palazzo Marino

Continua la battaglia sul Bilancio al Comune di Milano. È partita la corsa contro il tempo di Palazzo Marino per chiudere entro Natale il bilancio previsionale del 2024. " Settimana scorsa abbiamo strappato l'impegno ad un aumento salariale per i dipendenti ATM e ora insisteremo con tutte le energie per il ticket pasto cumulabile per i dipendenti del comune ", ha dichiarato il consigliere Riccardo Truppo, componente d'opposizione tra le fila di Fratelli d'Italia.

Questa è una delle battaglie che dai banchi dell'opposizione alla giunta di Beppe Sala si sta combattendo tra le tante relative ai tentativi di miglioramento delle condizioni di vita degli impiegati comunali. " Siamo siamo stati i primi, mesi fa, ad aver puntato il dito attraverso diverse manifestazioni contro le condizioni di vita e lavorative insostenibili dei conducenti e lavoratori ATM per gli stipendi troppo bassi ", ha spiegato ancora Truppo. In questo modo si spera di riuscire a frenare quella che il consigliere definisce come "emorragia di dimissioni". Durante la discussione, spiega ancora l'esponente di Fratelli d'Italia, è stato fondamentale l'intervento del partito di opposizione in quanto se si discute dei lavori di ampliamento della M4 per un costo di 220 milioni di euro da parte di ATM, non si poteva proseguire " senza prima aver pensato agli stipendi ".