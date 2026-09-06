“Avendo contestato la doppia morale del santone Ranucci…”. Sottile torna sugli insulti ricevuti dai giornalisti di Report

La redazione di Report sta creando un clima tutt’altro che piacevole in Rai a causa delle pretese mosse e degli attacchi ai colleghi che avrebbero dovuto sostituire Sigfrido Ranucci, il quale senz’altro ha contribuito a fomentare questo clima, attaccando a sua volta i colleghi. Va ricordato che per quanto non sia più alla conduzione di Report, Ranucci è ancora una risorsa Rai e, soprattutto, è un vicedirettore di Rai Tre.

Uno degli episodi più gravi è accaduto con Salvo Sottile, da anni conduttore Rai e da questa stagione alla guida di Ore 14, il programma di Rai Due lasciato da Milo Infante per andare a Mediaset. Nei giorni scorsi, poco prima che la Rai presentasse la sua conduzione, ci sono stati insulti nei suoi confronti da parte di alcuni giornalisti di Report in risposta a un suo saluto. Ed è lo stesso Sottile a confermarlo. “Come va?’. Questo ho detto a Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni. Mi hanno risposto dandomi del ‘venduto’ e del ‘pezzo di merda’. Dentro la Rai mi è sembrato un po’ esagerato, fuori magari ne avremmo parlato. Detto questo, non voglio che vengano presi provvedimenti disciplinari”, ha detto il giornalista tornando sul caso in un’intervista a Il Messaggero.

“Capisco che, avendo contestato la doppia morale del santone Ranucci, io debba finire al rogo come gli eretici. Ma io sono un giornalista che fa domande a tutti, di ogni tipo, e continuerò a farle”, ha aggiunto. Ora che la redazione ha avuto almeno uno dei conduttori di suo gradimento, le acque in Rai sembrano essersi calmate e l’inizio di Report sarebbe confermato per i primi di novembre. “Credo che Ranucci invece di fare il martire-eroe calcando i palchi e seminando insulti nei confronti di tanti, dovrebbe rispondere ad alcune domande e dare delle spiegazioni. Gli articoli che lo stanno mettendo all’angolo vengono anche, e soprattutto, da giornali che hanno sostenuto Ranucci e Report in tutti questi anni, quindi diventano, dopo tante difese, fonti ancora più significative”, ha dichiarato il senatore di FI Maurizio Gasparri. Per il momento, l’ex conduttore di Report non ha sciolto il nodo delle proposte fatte dalla Rai dopo l’uscita da Report.