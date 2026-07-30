“Bar Italia”, parte il tour estivo di FdI

“Bar Italia”, un tour ideato da Fratelli d’Italia per portare il dibattito politico in alcune delle località turistiche più rinomate d’Italia.

“La destra d’estate non va in vacanza. Non serviamo chiacchiere, ma fatti”, si legge sulla locandina dell’iniziativa che terrà ogni volta all’interno di un bar, luogo di confronto per eccellenza. Tutti gli eventi saranno trasmessi sul canale YouTube di Fratelli d’Italia. Si inizia domani pomeriggio a Latina con un incontro con il ministro Andrea Abodi che parlerà di politiche giovanili, voto ai fuorisede e sport al Bar Bocachica, piazza dei Navigatori 16. Il tour, poi, proseguirà il 7 agosto a Sorrento sul tema della sicurezza con il ministro Matteo Piantedosi, il 10 agosto sul turismo a Torri del Benaco (Garda) con il ministro Gianmarco Mazzi, il 13 agosto su energia e nucleare a Taormina con il ministro Adolfo Urso, il 17 agosto sull’immigrazione a Lampedusa con il sottosegretario Wanda Ferro. Il 20 agosto, invece, si parlerà di agricoltura e agroalimentare a San Benedetto del Tronto con il ministro Francesco Lollobrigida, il 24 agosto di salute e covid a Cesena con il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami e il 27 agosto su economia e taglio delle tasse a Maratea con Marco Osnato, presidente della commissione Finanza alla Camera. A “Bar Italia” interverranno anche, tra gli altri, Ignazio La Russa, Arianna Meloni, Giovanni Donzelli, Lucio Malan, Francesco Filini, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Fabio Rampelli: la loro presenza sarà annunciata nei prossimi giorni.

Oggi, invece, prende il via “Nostos”, la festa nazionale di Azione Universitaria che si tiene fino al 2 agosto sul lungomare di Latina. Per l’occasione, è stato realizzato un vero e proprio villaggio studentesco che accoglierà più di 500 ragazzi provenienti da tutta Italia e delegazioni di movimenti universitari europei. Il titolo è un richiamo al “ritorno a casa”, dopo le edizioni di “Dedalo”, quando Azione Universitaria era guidata a livello nazionale da Giovanni Donzelli, oggi deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia. Numerosi gli esponenti politici che vi parteciperanno: i ministri Paolo Zangrillo, Andrea Abodi e Gianmarco Mazzi, i sottosegretari Paola Frassinetti, Isabella Rauti, Marcello Gemmato, Giampiero Cannella e Emanuele Prisco, il viceministro Bellucci, il copresidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini, i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan. Presenti anche numerosi parlamentari ed europarlamentari come Giovanni Donzelli, Augusta Montaruli, Chiara Colosimo, Fabio Roscani, Carolina Varchi, Sara Kelany, Francesco Filini, Carlo Fidanza, Walter Rizzetto, Roberto Menia e tanti altri. Fuori dal mondo della politica, tra gli ospiti più attesi: Rocco Siffredi, don Ambrogio Mazzai, Giampiero Mughini, Annarita Briganti, Matteo Flora, l’Avvocato dell’Atomo (Luca Romano), Monica Calcagni, Antonino Tamburello.