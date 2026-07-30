Caso Almasri, Nordio invia alla Procura generale le carte per l’arresto

Si torna a parlare del “caso Almasri”, il generale-torturatore libico rilasciato dal nostro Paese dopo l’arresto che era avvenuto su ordine della Corte penale internazionale. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha trasmesso ieri sera alla Procura generale di Roma il fascicolo della CPI relativo alla richiesta di arresto del generale libico.

Il fascicolo è stato trasmesso a pochi giorni dalla sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l’interpretazione della norma adottata a suo tempo dal dicastero della Giustizia, sottolineando che il Guardasigilli avrebbe dovuto “immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale”, a meno di comunicare “alla stessa Corte d’appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l’esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti”.

Almasri fu scarcerato e riaccompagnato in Libia con un volo di Stato per ragioni di opportunità politica internazionale, visti i delicati rapporti con la Libia. Ne seguirono polemiche a non finire e la denuncia per omissione d’atti d’ufficio contro la premier Giorgia Meloni, il ministro Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Chiesta l’autorizzazione a procedere contro tutti i membri del governo a eccezione della Meloni, la Camera dei deputati respinse la richiesta bloccando, di fatto, il processo, dato che fu considerata legittima la mancata autorizzazione all’arresto da parte di Nordio, scelta peraltro condivisa dal governo e motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Sinistra subito all’attacco del governo

“Alla fine avevamo ragione noi - afferma Nicola Fratoianni di Avs -. Abbiamo sempre avuto ragione: Nordio doveva trasferire subito le carte in procura per l’arresto del criminale libico. Un ministro che mente spudoratamente al Parlamento in un Paese normale dovrebbe dimettersi un minuto dopo. E invece è ancora lì. Ma dalle parti della destra pare funzioni così. Una vergogna”.

Rincara la dose Angelo Bonelli, co-portavoce di Europaverde. “Nordio è stato smascherato. Per mesi ha difeso l’indifendibile, rivendicato poteri che non aveva raccontato al Parlamento una versione falsa per coprire unadelle pagine più vergognose di questo governo. Dopo lapronuncia della Corte costituzionale, è costretto a trasmettere gli atti che aveva arbitrariamente trattenuto. È la certificazione del suo fallimento politico e istituzionale”.

“Dopo un anno e mezzo il ministro Nordio è stato costretto a dare torto a Carlo Nordio e ha trasmesso il fascicolo della Corte Penale Internazionale su Almasri alla Procura Generale di Roma”, scrivono in una nota i componenti M5S nelle commissioni Giustizia Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato. “Tutta Italia gli aveva detto che era il suo dovere farlo mentre Almasri era detenuto in un carcere italiano, lui lo fa solo adesso perché la Corte costituzionale gli ha spiegato che questo era il suo compito. Avevano ragione tutti tranne Nordio e il governo Meloni. Nel frattempo i buoi sono ampiamente scappati dalla stalla e Almasri lo hanno condannato i libici, ma alla Cpi non è stato consegnato. La giustizia domestica del suo paese, probabilmente più benevola, lo ha sottratto alla Corte Penale Internazionale e al giudizio sui gravissimi crimini di cui è accusato”.