Benifei, Casu e l’appoggio Pd. È soccorso rosso per l’amico

Lo stretto legame tra Paolo De Rosa e il Partito Democratico non è testimoniato solo dagli incarichi che ha ottenuto negli ultimi anni, ma anche dalle reazioni della sinistra italiana alla notizia dell’inserimento di Autistici/Inventati tra le organizzazioni terroristiche da parte del Dipartimento di Stato Americano. Una difesa preventiva, ancor prima che emergesse il coinvolgimento di De Rosa nell’Associazione AI Odv, che è significativa.

Per capire il peso di De Rosa basti pensare che a settembre 2021 sedeva al tavolo con il ministro per l’innovazione tecnologica Vittorio Colao, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza Franco Gabrielli e con il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni per presentare la Strategia Cloud Italia.

Non stupiscono perciò le parole del deputato del Pd Andrea Casu (vicino a Elly Schlein) sul collettivo Autistici/Inventati: «Se sono state le sanzioni americane a generare effetti concreti diretti sull’operatività di servizi digitali in Italia le nostre autorità dovrebbero dirci come sono state informate e coinvolte».

L’europarlamentare dem Brando Benifei si è spinto oltre annunciato al Domani di stare preparando un’interrogazione al Parlamento Ue per fare chiarezza sulla vicenda: «L’azione del governo statunitense colpisce un intermediario di servizi in modo indiscriminato, associandolo senza prove a eventuali usi illeciti di terzi, la questione va portata all’attenzione della Commissione Europea».

Eppure, come sottolinea a Il Giornale la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli: «È anomalo che due parlamentari del Pd a fronte della notizia della messa al bando per terrorismo di un’organizzazione anziché mettersi nella prospettiva della difesa nazionale e chiedere un approfondimento sui legami di tale collettivo faccia, invece, la sua difesa, ritenendolo un intermediario colpito indiscriminatamente. Che elementi ha il Pd per dirlo? La toppa è peggio del buco e anche questo elemento porta alla nostra richiesta di chiarimenti, che con Carlo Fidanza è anche oggetto di due interrogazioni».

Visto il ruolo svolto da De Rosa nella realizzazione dell’App Immuni e del Green Pass, la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di FdI in Commissione Covid, evidenzia come quello di De Rosa sia «uno strano caso di contestatore del sistema visto che nel proprio ruolo istituzionale è stato ideatore di App Immuni e Green Pass, strumenti digitali che durante la pandemia vessavano la libertà dei cittadini».

Intanto, dal Nazareno non si registrano dichiarazioni per una vicenda che diventa sempre più imbarazzante per la segretaria del partito Elly Schlein.