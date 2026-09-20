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Regione Lazio, Cangemi: Itaca 2026 è un successo straordinario. Formello invasa dalla folla per tre giorni di grande confronto

Tre giorni di incontri, oltre 70 relatori e una grande partecipazione di pubblico a Formello per la nona edizione di Itaca. Cangemi: “Un successo oltre ogni aspettativa, la città è diventata capitale del confronto e della buona politica”

Luca Romano
Itaca 2026 Formello
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“Si chiude con un bilancio che supera ogni aspettativa la nona edizione di Itaca - viaggio tra le idee, la kermesse politica e culturale che ha trasformato Formello nel fulcro del dibattito nazionale”. Lo dichiara in una nota il Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi.

“Abbiamo assistito a un vero e proprio bagno di folla che per tre giorni ha riempito e animato Piazza San Lorenzo e le vie del borgo. Una partecipazione straordinaria di cittadini che testimonia il profondo bisogno di confronto, partecipazione e approfondimento della nostra comunità.”

“Il merito di questo successo - continua Cangemi - va alla qualità dei contenuti e alla caratura degli oltre 70 relatori tra ministri, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti e intellettuali che si sono alternati sul palco. Insieme abbiamo toccato a 360 gradi tutti i temi caldi del nostro vissuto sociale: dall’economia allo sviluppo territoriale, dal welfare alla cultura, senza filtri e con una visione aperta al futuro.”

“Vedere Formello diventare la capitale della riflessione e della buona politica ci riempie di orgoglio. Il viaggio di Itaca non si ferma qui: l’affetto e l’entusiasmo della piazza di quest’anno sono la spinta migliore per continuare a lavorare sul territorio e per il territorio”, conclude Cangemi.

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