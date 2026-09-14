Beppe Grillo prepara il ritorno in campo con un nuovo partito e attacca Conte: “Movimento zero stelle”

Beppe Grillo pensa a un nuovo partito? Sembra proprio di sì e, intanto, torna ad attaccare Giuseppe Conte. Il fondatore del Movimento 5 Stelle avrebbe intenzione di tornare in campo alle prossime elezioni con una lista collocata a sinistra del campo progressista. A riferirlo a LaPresse sono alcuni fedelissimi del comico genovese.

Il nuovo segnale dello scontro con Conte è arrivato sui social. Grillo ha infatti modificato l’immagine del proprio profilo WhatsApp, sostituendo il tradizionale simbolo del Movimento con una versione provocatoria: “Movimento zero stelle”. Nel finto contrassegno non compaiono più le cinque stelle e la “o” finale di “movimento” è sostituita da uno zero barrato.

Un messaggio rivolto al Movimento guidato oggi da Conte, nel pieno di una contrapposizione che negli ultimi mesi si è spostata anche sul terreno giudiziario.

Grillo prepara il ritorno in campo

L’ipotesi, dunque, stando a quanto riportato da LaPresse, sarebbe quella di una nuova lista con cui Grillo potrebbe presentarsi alle prossime elezioni, posizionandosi a sinistra del campo progressista. Al momento, però, non vengono indicati né il nome dell’eventuale formazione né una struttura organizzativa già definita.

Ospite a Pulp, il podcast di Fedez e Mr Marra

Intanto, il fondatore del M5S si prepara al ritorno sulla scena pubblica. Il prossimo 21 settembre, all’indomani della kermesse pentastellata Nova, sarà infatti ospite della prima puntata della nuova stagione di Pulp, il podcast condotto da Fedez e Mr Marra.

La partecipazione rappresenta uno dei primi appuntamenti mediatici di Grillo dopo una fase di forte contrapposizione con Conte e con l’attuale assetto del Movimento.

Lo scontro sul simbolo del M5S

Nel frattempo prosegue anche la partita giudiziaria sulla proprietà del simbolo del Movimento 5 Stelle. L’udienza, nell’ambito della causa avviata da Grillo al tribunale di Roma, è stata spostata a gennaio.

Il nuovo “Movimento zero stelle” mostrato sul profilo WhatsApp di Grillo si inserisce, dunque, in questo quadro: da una parte la battaglia sul simbolo e sull’identità della formazione politica, dall’altra l’ipotesi di un nuovo progetto elettorale guidato dal fondatore.

La replica di Conte: “Grillo da Fedez? Vada dove vuole, dica ciò che vuole”

La replica di Conte al possibile ritorno di Grillo e alla sua partecipazione al podcast di Fedez non si è fatta attendere. “Vada dove vuole, dica ciò che vuole”, le sue parole.