Il Bestiario, il Grilligno

Il Grilligno è un animale leggendario che dice cose che, se un esponente di destra solo le pensasse, verrebbe “linciato” pubblicamente.

Il Grilligno è un essere mitologico che di tanto in tanto emerge da lunghi periodi di letargo strategico per salire su un palco e lanciare provocazioni che vogliono lasciare il segno: "Diventate leader di voi stessi! Fate le brigate di cittadinanza, mettetevi il passamontagna e di notte, senza farvi vedere, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi. Reagite!", ha ruggito il Grilligno. Le esternazioni del leggendario animale ligure muovono a inevitabili reazioni di chi giustamente non apprezza un linguaggio che evoca il terrorismo italiano di mezzo secolo addietro. Ma sappiamo che il Grilligno è un comico in decadenza e non vogliamo dare troppa importanza alle sue parole. Però, a parti invertite, se per esempio un esponente di centro destra avesse parlato di “squadre di cittadinanza”, l’ipersensibilità di alcuni giornaligni e politicigni, che in un passato recente hanno scambiato un gesto militare, per un saluto romano, evidentemente affetti da gravi problemi di vista o di un disturbo ossessivo compulsivo, ci avrebbero ammorbato per almeno una settimana solare, riempiendo le pagine e i notiziari di articoli scandalizzati e preoccupati per il ritorno del peggior neofascismo.

Ciò che preoccupa davvero dell’apparizione del Grilligno è un’altra: riuscirà l’essere mitologico a infondere nuovo coraggio alle fila dei 5 Stelle? No, è impossibile, ormai ha fatto il suo tempo. Ma il suo nuovo avvento ci ricorda la peggior classe politica dirigente, nella storia italiana della Repubblica, benchè parlare di “classe politica” dei 5 Stelle sia un complimento immeritato. Contigni, Dimaigni, Fittigni, Bonafedigni e Toninelligni si sono trovati al comando di un Paese già in grave difficoltà e alle prese con l’emergenza pandemica. Un aereo pilotato da un non vedente avrebbe avuto più chance di sopravvivenza. La “classe dirigente dell’onestà”, portata agli altari del potere dal Grilligno, tanto impreparata quanto incoerente che si è rivelata essere moralmente peggiore della politica da loro stessi aspramente denigrata.

Il Grilligno, invece di lanciarsi in sproloqui, o forse soliloqui, senza senso, farebbe bene a chiedere scusa per aver illuso degli inadeguati di poter sedere in parlamento e per aver rischiato di affondare definitivamente un Paese che non si meritava la sciagura del Movimento 5 Stelle.