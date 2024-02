Bestiario, il Separatigno

Il Separatigno è un essere mitologico che ha fatto credere a milioni di ingenui giovani e meno giovani che la sua Super-Fanta-Wow famiglia fosse vera e genuina. Il Separatigno ci tiene così tanto a mostrare quanto la sua vita sia Super-Fanta-Wow felice che non ha lesinato di documentare ogni momento della sua vita, come fosse una gentile concessione quella di farci entrare nel palazzo reale del City Life milanese o nel box che ospita la lambo. Il Separatigno, non appagato dal clamore suscitato, ha reso pubblica pure la vita dei propri figli, troppo piccoli per decidere se contribuire ad incorniciare il quadretto della famiglia Super-Fanta-Wow.

Business is business, anzi Apparire is Business. Il Separatigno, principe dell’apparire, durante la malattia ha empatizzato con i propri fan, lui che sta all’empatia come due rette parallele che non si incontrano neanche all’infinito. Se poi si unisce l’apparire alla beneficenza allora non sei solo un influencer di successo, ma un semidio venuto per salvare il mondo dal male e ti puoi anche permettere di sostituirti al capo dell’opposizione in Parlamento, spiegando cosa sia giusto e sbagliato. Un essere leggendario che si merita tutti i milioni di follower e di euro che si è guadagnato anzi, a pensarci bene, sono ancora pochi.

Ma il pericolo di voler apparire perfetti è che una macchiolina sulla giacca bianca si nota di più, figuriamoci sul Separatigno. L’effetto cacca di piccione si amplifica in cacca di ippopotamo. Così se guarda caso una beneficenza si trasforma in un “errore di comunicazione”, tu, che con la comunicazione esasperata hai costruito il tuo regno comincerai ad avere qualche problema d’immagine con un effetto domino che non si sa dove possa fermarsi.

Essere o non essere, apparire o sparire. Il guaio del Separatigno è che ha costruito il suo regno su fondamenta di sabbia. È bastata la prima vera sfocatura d’immagine che il velo è caduto mostrando la Grande Bugia. Il Separatigno appare, non esiste. Nel momento in cui ha voluto esistere ha dovuto abbassarsi a livello di noi piccoli esseri che facciamo meschini magheggi per guadagnare di più e pagare meno tasse possibile.

La storia del Separatigno è comunque finita. Non tornerà più ai grandi tempi d’oro e probabilmente non tornerà neanche più a casa in quel di City Life, a meno che la separazione del Separatigno non sia un’altra grande operazione di magia dove quello che vediamo non esiste.