Caro carburanti, il Cdm proroga il taglio delle accise sul gasolio. Meloni: “Dal 25 agosto in vigore le accise mobili”. Salvini: “Chiedere le risorse alle grandi banche italiane”

Nuovo Cdm convocato questo pomeriggio per discutere nuove misure tra le quali un altro taglio delle accise per fronteggiare gli aumenti di carburante derivanti dalle tensioni che si strano protraendo in Medioriente. A quanto si apprende, l’esecutivo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto, coprendo gran parte del periodo dell’esodo estivo. Il taglio si conferma di 17 centesimi. Quello attualmente in vigore scade il 6 agosto. “Il tema del taglio delle accise per noi è fondamentale, spero che si faccia al massimo e per fare il massimo i soldi li devi chiedere non ai fumatori o ai ragazzi che si bevono un cocktail quest’estate, ma alle banche che stanno facendo decine di miliardi di euro di utili”, ha detto il ministro Matteo Salvini in un video, perché “con una piccola parte di questi utili delle grandi banche italiane, non penso alle piccole banche del territorio, abbassi le accise non per 15 giorni, ma per un anno. Questa sarà la proposta che come Lega porteremo al tavolo”, ha aggiunto.

Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha dato il via libera preliminare al decreto legislativo per la riorganizzazione della Corte dei Conti. Nel corso del Cdm è stato anche dato seguito e approvazione alle norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d’Aosta in materia di concessioni di derivazione d’acqua e di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico. “Finalmente, dopo oltre 5 anni di attesa, c’è una soluzione concreta e attuabile per le concessioni idroelettriche in Valle d’Aosta. È senza dubbio un obiettivo raggiunto che dimostra, ancora una volta, l’impegno del Governo e mio personale nell’interesse dei territori”, ha dichiarato il ministro Calderoli a margine della riunione.

“Sono stati approvati in Consiglio dei ministri tre decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale, quindi siamo a 21 provvedimenti legislativi più otto testi unici, quindi 29 provvedimenti. La riforma è partita nell’agosto del 2023, da allora siamo riusciti a portare a termine un po’ tutto”, il viceministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo, parlando con i cronisti fuori palazzo Chigi. “Il primo decreto legislativo riguarda una serie di misure che attengono sia alle imprese sia alla fiscalità internazionale, per esempio per le imprese abbiamo introdotto dei meccanismi agevolativi per chi aderirà al nuovo concordato, avrà una serie di semplificazioni. Il secondo provvedimento riguarda i tributi locali, anche qui abbiamo un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, arriveranno lettere di compliance, si parlerà in via anticipata senza arrivare ad accertamenti e contenziosi. Il terzo provvedimento riguarda i magistrati tributari, che ora faranno fanno il tempo pieno, e quindi da questo punto di vista si è dovuto disciplinare quello che è lo stato giuridico e gli aspetti ordinamentali”, ha aggiunto.

È stato deliberato anche il piano che prevede una dotazione di 100 milioni di euro per trasformare la scuola in un presidio di prevenzione e benessere digitale, attraverso un piano di formazione stabile dei docenti, su funzionamento dei sistemi, rischi di errore e distorsione, tutela dei dati e uso responsabile dell’IA. L’obiettivo è quello di prevenire i rischi derivanti dall’abuso di social network, dipendenze digitali, opacità algoritmica e forme di condizionamento dei minori. Si prevede anche il coinvolgimento delle famiglie, al fine di favorire il benessere integrale della persona e dei minori nello spazio digitale. Le misure si estendono alla formazione degli adulti, con percorsi strutturati di alfabetizzazione e formazione sull’IA, con riconoscimento delle competenze già acquisite e sostegno ai processi di aggiornamento, riqualificazione professionale e reinserimento nel mercato del lavoro. Viene promossa l’integrazione di attivita’ formative dedicate all’Intelligenza Artificiale nei percorsi dell’istruzione superiore e negli ITS Academy, per valorizzarne il ruolo. “Promessa mantenuta”, ha dichiarato il ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Con le norme inserite nel decreto-legge P.A. approvato in Consiglio dei ministri rinnoviamo una scelta precisa: mettere l’universita’ e gli studenti al centro delle politiche pubbliche del Paese”, ha dichiarato la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. “Queste misure si affiancano al costante incremento delle risorse destinate alle università con un ulteriore aumento di 60 milioni del Fondo di finanziamento ordinario, perché un sistema universitario più forte si costruisce investendo sulle persone, sulla qualità della formazione e sulla capacità degli atenei di accompagnare gli studenti”, ha aggiunto.

Con il provvedimento arriva il commissario straordinario per la gestione e lo smaltimento dei materiali del periodo Covid, come le mascherine, ancora presenti in depositi e magazzini. Il commissario, il cui incarico scadrà il 31 marzo 2027, è nominato con decreto del presidente del Consiglio su proposta del ministro della Salute. Dovrà essere un profilo esperto in logistica, appalti e normativa ambientale.