Chinatown, l’87% boccia il nuovo portale

A New York o Berlino non esiste, Madrid ha inaugurato un «arco monumentale» solo un mesetto fa. Qui la giunta Sala sembra essersi impuntata sulla realizzazione del «Paifang» - il portale tradizionale cinese - all’ingresso di via Sarpi, sul lato di piazzale Baiamonti, per segnalare in maniera ancora più imponente ai turisti la Chinatown milanese come tappa da non perdere. Aveva fissato per il 16 novembre la scadenza del bando lanciato per raccogliere proposte per la progettazione, il finanziamento e la realizzazione del Paifang, da poco l’ha posticipata al 16 dicembre e l’associazione ViviSarpi chiede di bloccare tutto, forte anche di un sondaggio effettuato tra i residenti del quartiere nelle scorse settimane. Il risultato? Su 1.386 pareri raccolti ben 1.204 sono contrari e 182 a favore. Circa l’87% boccia il progetto. Il direttivo di ViviSarpi ieri ha trasmesso una lettera alla giunta e «ovviamente - scrive - metteremo a disposizione gli originali dei moduli con le firme apposte, raccolte di persona in un mese stabile per stabile». Una consultazione che si concentrata sui residenti dell’area davvero considerata Chinatown, quella all’interno del perimetro Canonica, Gramsci, Ceresio, Montello, Lega Lombarda, Maggi. Un campione che non va rapportato ai 30.474 residenti nel Nil si estende ad esempio fino all’Arco della Pace o a via Cenisio, che non subirebbero gli efetti della novità. E sottolinea come dato «utile alla discussione» anche la quota di residenti di origine cinese, «stimata dal Comune intorno all’8%». Di fronte ai risultati ViviSarpi domanda agli assessori come possano considerare ancora valida la dichiarazione secondo la quale il Paifang sarebbe «di interesse generale e rafforzerebbe la coesione e l’incontro tra culture». Ribadisce invece che «il valore aggiunto del portale sarà solo per i commercianti del food, porterà ancora più turisti che avranno accesso anche simbolicamente ad un quartiere luna park, lasciando ancora maggiori quantità di rifiuti (oggi oltre 9 tonnellate a weekend), alimenterà la malamovida serale». Invece «va valorizzata e non mortificata la presenza delle botteghe storiche, contrarie al portale. Si può e si deve valorizzare la comunità cinese ma in altri modi, ad esempio offrendo spazi culturali alla Fabbrica del Vapore». L’associazione ribadisce che la proposta «è divisiva, ripropone un dibattito su inesistenti conflitti pseudo-etnici e lascerà insoddisfatto chi in questi anni ha avviato autentiche relazioni di integrazione reciproca». Chiede infine di avviare un vero «confronto partecipativo», sostenuto anche da una mozione bipartisan votata nel Municipio 1. Farlo dopo il bando lo ridurrebbe a «un mero ascolto delle lamentele dei cittadini».

Il capogruppo della Lega Alessandro Verri sottolinea che «c’è stato un plebiscito contro il portale, andare avanti sarebbe una forzatura e viene il sospetto che sia una marketta elettorale», la caccia ai voti della comunità cinese, «il quartiere non ha bisogno di essere ulteriormente snaturato, ci sono tante attività ma non solo».