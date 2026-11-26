dal nostro inviato a Bruxelles

Al Consiglio europeo straordinario che dovrà concentrarsi sul bilancio pluriennale Ue 2028-2034, Giorgia Meloni si presenta di buon ora per presiedere insieme al presidente della Romania Nicușor Dan una nuova riunione dei leader del gruppo “Amici della Coesione”, dedicata proprio al negoziato sul prossimo Quadro finanziario dell’Unione europea. All’iniziativa aderiscono diciassette Paesi su ventisette, convinti della necessità di arrestare la progressiva riduzione del bilancio Ue e di salvaguardare le dotazioni destinate alla politica agricola comune e alla politica di coesione, essenziali - fa sapere Palazzo Chigi - per la “crescita, competitività e convergenza economica e sociale dell’Unione”. Saranno proprio Meloni e Dan a rappresentare in Consiglio la posizione del gruppo a cui si oppongono sette Paesi cosiddetti “frugali” capeggiati dalla Germania (mentre dei Ventisette tre hanno preferito non schierarsi e restare nel limbo).

Ma quando la premier si ferma sotto la Lanterna del Palazzo Europa per un breve punto stampa, inevitabilmente, i temi sul tavolo non sono solo quelli in discussione al vertice di Bruxelles e le domande si allargano anche alle questione più strettamente italiane.

Il caso De Gennaro

E’ una vicenda, spiega la premier, che “ha scioccato tutti e anche me”. Così come le lettere lasciate dall’ex capo della Polizia, perché “le sue parole colpiscono molto” anche se “penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento è aiutare le procure che stanno lavorando perché si possa fare chiarezza”. In questo contesto, “non credo che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata”. Per quanto riguarda i funerali, la premier ancora non sa se riuscirà ad esserci, però “mi sono accertata che ci fosse sottosegretario alla presidente del Consiglio Alfredo Mantovano in rappresentanza di Palazzo Chigi, dopodiché da qui a lunedì cerco di capire se e come si può incastrare”.

Il blit di Kiev in Libia

Sul punto Meloni in questi giorni è stata molto critiche nelle sue conversazioni private e, seppure senza alimentare uno scontro diretto con Volodymyr Zelensky, anche davanti alle telecamere non si sottrae. “È noto il sostegno italiano all’Ucraina, ma - dice la premier - penso che la guerra non si debba o non si possa allargare al Mediterraneo. Su questo dobbiamo essere molto chiari e dobbiamo essere chiari con i nostri amici ucraini e i nostri partner”. Poi, aggiunge, “non legherei questi fatti con la questione delle risorse a Kiev”, perché “dobbiamo anche fare il nostro meglio per continuare ad aiutare l’Ucraina a difendersi”. Ma, conclude, “dobbiamo anche difendere la sicurezza dai nostri confini e dei nostri cittadini e su questo continuo a essere molto chiara nei confronti del presidente Zelensky”.

Magistrati e stipendi arretrati

E’ una questione, dice Meloni, su cui “non intendo cambiare la mia posizione”. E, aggiunge, “mi ha colpito che il presidente dell’Anm Giuseppe Tango” abbia parlato di “attacco” quando la premier ha declinato l’invito al congresso dell’Associazione nazionale magistrati. “E’ un po’ difficile - è la replica - confrontarsi quando qualsiasi cosa si dica su cui non si è d’accordo diventa un attacco. Io ho semplicemente segnalato che sono molto rammaricata per tutta questa vicenda e che in coscienza non intendo firmare e non firmerò un provvedimento per il quale in una fase come questa bisogna spendere centinaia di milioni di euro per degli arretrati di persone che già hanno degli stipendi dignitosi”. E ancora: “Ovviamente, non essendo un’ipocrita, se fossi andata al Congresso avrei segnalato questa materia, e quindi sarebbe diventato un attacco. Per questo ho fatto un passo indietro, nel tentativo di evitare ulteriori polemiche”.

La manovra

Sulla legge di bilancio, invece, la premier spiega che al momento non può dare una risposta precisa sul numero degli emendamenti. “Tutto quello che serve ovviamente per migliorarla - dice - è utile, però abbiamo anche delle tempistiche da rispettare”.

Il bilancio pluriennale Ue

Infine, il nodo del quadro pluriennale sul tavolo del Consiglio europeo. Un dossier sul quale la premier dice di non essere ottimista. “C’è una questione legata alle risorse proprie che impattano sull’Italia più di quanto impattino nei confronti di altre nazioni”, spiega Meloni che non è affatto convinta dai “criteri che vengono utilizzati nella ripartizione” perché “finiscono per penalizzare o comunque rischiano di penalizzare l’Italia”. Insomma, “tutto questo deve avere un riequilibrio”. E ancora: “Voglio essere chiara. Noi non siamo disposti a portare la nostra firma sotto un bilancio in forza del quale dovremmo dare di più per ricevere di meno. Ecco perché siamo anni luce da una soluzione a questo problema e lo dico anche per chiarire sulla tempistica. Sappiamo che c’è una comune spinta a trovare una soluzione entro la fine di dicembre, ma non faccio decidere questo dossier dalla tempistica”.