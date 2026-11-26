Continuano gli scontri in parlamento per la Commissione antimafia, istituita per raggiungere un verità sul periodo delle stragi nel Paese. Da una parte c’è il M5s che fa muro, che si oppone fermamente in difesa dei suoi eletti, in primis Roberto Scarpinato, spesso al centro delle discussioni nella stessa commissione, dall’altra il centrodestra che chiede di andare avanti senza sconti. E oggi il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia ha voluto rispondere ai soliti tentativi di delegittimazione.

“I fatti di cronaca di questi giorni stanno smentendo clamorosamente ciò che avviene in commissione Antimafia, dove diciamo: ‘Ritirate quella relazione monca, dove c’è soltanto una tesi di comodo di questa maggioranza’. Non si vuole accertare la verità in commissione Antimafia, ma solo riscrivere la storia e il Movimento 5 stelle questa cosa la denuncerà, qua, fuori e ovunque sia possibile”, ha dichiarato il capogruppo del M5s al Senato, Luca Pirondini, al quale ha replicato il senatore azzurro. “Sono ben contento che l’Ufficio di presidenza della Commissione Antimafia, che si è riunito ieri con i membri di tutti i gruppi, abbia deciso di andare avanti sulla relazione mafia-appalti. Nessuno si illuda che si facciano sconti su squarci di verità. La Commissione Antimafia lavorerà anche su altro: il Paese e tutti noi siamo scossi da recenti tragedie. Stiamo leggendo in questi giorni atti che vediamo prima sui giornali poi nelle commissioni, e che saranno sicuramente oggetto di attenzione del Parlamento e della Commissione Antimafia”, ha dichiarato Gasparri.

“Ma su quella vicenda, sui dialoghi impropri tra Scarpinato e Natoli e sui 24 immobili comprati da aziende infiltrate da mafiosi dall’ex procuratore Pignatone, la Commissione Antimafia andrà avanti. Hanno parlato per autodifesa, ma non ci saranno sconti né per i mafiosi, né per Scarpinato, né per Pignatone, né per altri. Quella relazione ci sarà e sarete costretti a discuterla. Quindi approvo e apprezzo la decisione della Commissione Antimafia. La relazione su mafia-appalti sarà portata a termine e non accettiamo censure da parte di nessuno”, ha aggiunto il senatore, che poi ha aggiunto: “Gli argomenti non li introducono solo alcuni: questo è un libero Parlamento, così come è libera la Commissione Antimafia di lavorare per la verità, senza le paure di chi ha alimentato menzogne e difende i membri del proprio gruppo parlamentare presi con le mani nel sacco”.

Quelle di Gasparri sono parole che hanno infastidito al M5s, il quale (sempre con Pirondini) in una lettera inviata al presidente del Senato, Ignazio La Russa, chiede “di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti nei confronti del senatore Gasparri, anche al fine di evitare il reiterarsi di analoghi episodi e di garantire la tutela della dignità dei singoli Senatori e, con essa, dell’Istituzione parlamentare nel suo complesso” in quanto le parole di Gasparri sarebbero andate oltre “i limiti della dialettica parlamentare e siano incompatibili con il decoro spettante all’Aula del Senato della Repubblica e con il rispetto che deve caratterizzare i rapporti tra i suoi Componenti”.

Al senatore azzurro è arrivata la solidarietà di Fratelli d’Italia, che con Raoul Russo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Antimafia, ha evidenziato che con la lettera scritta da Pirondini “siamo di fronte all’ennesima prova di doppia morale di chi, nel M5S, pensa di poter fare e dire ciò che vuole dentro e fuori le Aule parlamentari, salvo poi invocare provvedimenti e censure non appena gli vengono ricordati fatti documentati. Lo stesso Pirondini che oggi, intervenendo in Senato sul decreto ex Ilva, è arrivato ad affermare che nelle commissioni parlamentari ‘viene costantemente uccisa la democrazia’ e a bollare il lavoro dell’Antimafia come una ‘relazione monca’ fondata su una ‘tesi di comodo’, ledendo così la dignità di un’intera Commissione bicamerale”. Russo ricorda anche al M5s che è stato il gip di Caltanissetta ad “aver ritenuto ‘doveroso segnalare l’attività depistante’ e una ‘attività di inquinamento’ posta in essere ‘in senso a sé favorevole’ alla vigilia dell’audizione di Gioacchino Natoli; ed è il Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca ad aver riferito in Commissione Antimafia di un ‘inquinamento probatorio ad ampio raggio’ legato agli accordi preventivi sulle audizioni”. Un promemoria sempre utile in un momento storico come questo, dove le notizie e le informazioni si accavallano e sovrappongono.