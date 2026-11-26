Michele Gamba ha ancora la tessera del Partito Democratico, ma questa volta rischia di perderla. Dopo le polemiche per il post in cui evocava la forca di Norimberga chiamando in causa i giornalisti Rai Antonino Monteleone e Giovan Battista Brunori, la segreteria cittadina del Pd di Monza ha invitato l’ex segretario del Circolo 2 a riconsiderare la propria permanenza nel partito, prospettando anche il coinvolgimento degli organi di garanzia. Per il momento, però, nessun provvedimento di espulsione.

In una nota diffusa ieri, come riportato da MBNews, i vertici locali dem hanno precisato che “il contenuto del post appartiene esclusivamente al suo autore”, prendendo le distanze dalle esternazioni dell’iscritto ed esprimendo solidarietà ai due professionisti dell’informazione. Nello stesso comunicato, la segreteria ha tenuto a ribadire che il Pd “ha da sempre denunciato con forza e fermezza la politica criminale del governo Netanyahu nei confronti del popolo palestinese”, puntualizzando tuttavia che le responsabilità dell’esecutivo israeliano “non possono e non devono ricadere sull’intero popolo israeliano”. Il passaggio politicamente più significativo è contenuto nelle ultime righe del comunicato: “La segreteria del Partito Democratico di Monza ha chiesto a Michele Gamba di rivalutare la sua appartenenza alla nostra comunità e si riserva di ricorrere agli organi di garanzia del Partito nel rispetto delle regole democratiche che governano la vita del PD”.

Il caso era esploso in seguito a un intervento di Gamba su X in risposta a un messaggio in difesa di Maria Elena Scandaliato, giornalista di Spotlight destinataria di una contestazione disciplinare per le domande rivolte a Monteleone durante una conferenza stampa. L’esponente dem aveva chiamato in causa i due giornalisti e i vertici Rai, ricordando che a Norimberga “anche Julius Streicher, giornalista, finì con i piedi a penzoloni”. E ancora: “Fare propaganda per il genocidio rende colpevoli di genocidio”. Il riferimento era al propagandista nazista condannato a morte per crimini contro l’umanità. Durissima la reazione di Daniele Nahum, consigliere comunale di Milano in quota Azione, che aveva denunciato un “post intimidatorio che incita all’odio”, chiedendo al segretario cittadino Valerio Imperatori e alla segretaria nazionale Elly Schlein di cacciare Gamba dal partito.

Del resto, non si tratta della prima uscita controversa dell’esponente democratico. Lo scorso aprile Gamba aveva invocato l’annientamento dello Stato di Israele, provocando un terremoto politico nel Pd monzese. Allora Imperatori ne aveva chiesto le dimissioni da segretario di circolo. Gamba aveva fatto un passo indietro, riconoscendo di aver utilizzato un’espressione sbagliata, ma aveva conservato la tessera del partito.

A distanza di sette mesi, i dem si ritrovano a fare i conti con un nuovo caso Gamba. Questa volta la segreteria cittadina ha messo in discussione anche la sua permanenza nel Pd, senza tuttavia annunciare l’avvio di un procedimento disciplinare. Resta da capire se alle parole seguiranno i fatti o se sarà necessario attendere l’ennesima esternazione social.