Guai a contestare il nome scelto per l’albero di piazza Duomo. Si rischia non soltanto di essere tacciati di ignoranza, ma anche di vedersi mettere in discussione la propria fede religiosa. Beppe Sala ha replicato così alle critiche piovute sull’“Albero del Dono”, la denominazione scelta per il tradizionale abete natalizio di Milano. Il sindaco ha bollato la polemica come “meschina e pure ignorante”, salvo poi avventurarsi in considerazioni sulla pratica religiosa dei suoi avversari politici.

A margine della presentazione della mostra dedicata a Leonardo alle Gallerie d’Italia, il primo cittadino ha rivendicato il precedente del 2020: “Nel 2020 non era un problema, adesso lo è diventato”. Ma Sala è andato oltre, spostando il dibattito dal terreno politico a quello religioso: “Si ergono a maestri, non so se possano essere maestri, non so se siano cristiani praticanti. Io domenica, per dare un riferimento preciso, ero a messa alle 12 a Santa Francesca Romana”. Poi la sfida: “Ha da insegnarmi qualcosa sul valore del cristianesimo? Si faccia avanti, venga a trovarmi e ne discutiamo”.

Come se per riconoscere il significato storico, culturale e identitario del Natale fosse necessario essere assidui frequentatori delle parrocchie. A sollevare il caso era stata Deborah Dell’Acqua, vicecoordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, che aveva definito “inaccettabile” la nuova denominazione, accusando “Sala e la sinistra di censurare le nostre tradizioni”.

Il precedente citato dal sindaco risale al 2020, quando l’albero di piazza Duomo era stato ribattezzato “Albero del Dono” nell’ambito di un’iniziativa di Coca-Cola a sostegno del Banco Alimentare. Anche quest’anno il nome è legato a un progetto benefico: tre sponsor, Lilly, Dils e Lafarmacia, sosterranno Progetto Arca, Caritas Ambrosiana e Comunità di Sant’Egidio. L’abete, arrivato da Levico Terme, sarà addobbato con le decorazioni tradizionali e acceso il 4 dicembre. Resta da capire perché un’iniziativa solidale debba essere accompagnata dalla rinuncia alla denominazione tradizionale, quando proprio il Natale è per eccellenza la festa del dono.

A contestare la scelta dell’amministrazione milanese è stato anche l’ex sindaco Gabriele Albertini. “Noi festeggiamo il Natale, la nostra civiltà giudaico cristiana festeggia il Natale. Il fatto che la nostra affermazione di civiltà venga attenuata fino a questo punto lo trovo sbagliato. Sono cose in cui non mi riconosco”, ha dichiarato all’Adnkronos. “Nella civiltà giudaico-greco-romana”, ha aggiunto, “utilizziamo le denominazioni Avanti Cristo e Dopo Cristo. Qualsiasi cosa che tenda a negarla o cancellarla, per non urtare la sensibilità di chi crede in altro dio, la trovo un’assurdità”. Quindi l’affondo: “Chi viene qui ed è musulmano, resta musulmano. Noi crediamo nel diritto alla differenza, loro nella differenza dei diritti”.

Al netto delle considerazioni sulle altre religioni, il nodo è tutto politico e culturale: il rispetto delle tradizioni altrui non dovrebbe comportare il progressivo annacquamento delle proprie. Un principio di buon senso che non necessita di certificati di battesimo né, con buona pace di Sala, di attestati di presenza alla messa domenicale.