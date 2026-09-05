Conte, ultimatum al Pd: senza le primarie addio al campo largo

Gira le televisioni, le feste dell’Unità locali e nazionali e lancia ultimatum all’indirizzo della segreteria del Partito democratico. Giuseppe Conte è in perenne campagna elettorale. Obiettivo, vincere le primarie. Per ottenere il risultato è disposto a qualsiasi cosa. Ieri, dagli studi di La7, ospite de L’Aria che tira, la campagna contiana ha mutato definitamente postura lanciando un avvertimento all’alleata-avversaria Elly Schlein che ha il sapore di essere definitivo: «È perfettamente legittima l’aspirazione della segretaria del maggiore partito, il Pd, di potere essere il candidato premier di tutta la coalizione. Però, se è la prima volta che andiamo in coalizione, non possiamo noi, e io immagino gli altri partiti, accettare questa regola». È diretto, l’avvocato del popolo. Patti chiari e amicizia lunga. Il senso è: se imponete la vostra linea, arrivederci e grazie. E adesso cosa succederà? Non è dato sapere fin quando ancora il livello dei decibel si alzerà. Certo è che Conte non intende cedere lo scettro. Vuol pagare cara la pelle.

Il leader del M5S ritiene di avere il curriculum migliore e, dettaglio di non poco conto, viene sponsorizzato sotto traccia da una fetta importante del Nazareno, capitanata dal direttore di Rinascita e ideologo dem, Goffredo Bettini. Cui si aggiunge la scialuppa di ministri che hanno fatto parte

dell’esecutivo dell’avvocato del popolo. Forte di questo consenso giovedì ha iniziato il tour delle feste dell’Unità. Prima tappa Genova ospite di Silvia Salis, sindaca di Genova e aspirante federatrice del mondo riformista. Il leader del M5S vuole provare a conquistare l’elettorato democrat. Ecco, dopo il capoluogo ligure, il tour del leader del M5S prevede un dibattito alla kermesse di Bologna, la città rossa per antonomasia ma anche la stessa della segretaria democrat. E infine a Pesaro alla festa dei giovani democratici dove dialogherà con l’ex sindaco e oggi eurodeputato Matteo Ricci.

In queste occasioni cercherà di parlare al popolo dem, portando il programma anti-woke e anti-patrimoniale, e soprattutto metterà sul tavolo la sua storia politica rivolgendosi dunque agli elettori del Nazareno. Il non detto sarà: «Io il presidente del Consiglio lo so fare perché l’ho già fatto». Tutto questo sarà funzionale al suo disegno a maggior ragione se si svolgeranno le primarie. E se si faranno i decibel continueranno a crescere. È il motivo per cui nell’ultima settimana Conte è stato tranchant. Da giorni invia un messaggi forte e chiaro all’avversaria Elly. In un crescendo iniziato lunedì sera a In Onda, sempre su La7: «Le primarie fanno parte della tradizione del Partito democratico. Non le vogliono fare? Ce lo dicano chiaramente, non sui giornali». E ancora:

«Se l’unica possibilità che ci viene offerta è dire che il partito più forte prende tutto, questa è una cosa che nel momento in cui si sta costruendo un’alleanza con forze politiche che hanno diverse sensibilità non è sostenibile».

Insomma, con il passare dei giorni ha messo da parte la versione ecumenica dell’avvocato del popolo. Ed è passato all’attacco. Evidente che in questo contesto tutto sarà strettamente legate alle prossime mosse dell’alleata-rivale Schlein che in occasione del comizio finale della festa dell’Unità di Reggio Emilia, fissato per domenica 13, potrebbe lanciare la candidatura e le primarie. E va da sé occhi sugli altri alleati della coalizione. In particolare su +Europa, dove 45 membri dell’assemblea nazionale e della segreteria hanno inviato ieri al presidente del partito, Matteo Hallissey, una diffida a non procedere alla convocazione del Congresso sulla base della delibera approvata con 52 voti su 100. Una mossa che prefigura una sfiducia nei confronti del segretario Riccardo Magi. Un’altra grana per il Campo largo.