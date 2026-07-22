Corbetta (Lega): "Remigriamo i detenuti extracomunitari a fine pena"

Una proposta destinata a far discutere. E magari a diventare un modello sperimentato in Lombardia, ma destinato e essere adottato dalle altre regioni d’Italia. «La Lega porta la remigrazione al Pirellone, con una proposta concreta e di buonsenso, visto che come gruppo in Regione abbiamo presentato un ordine del giorno per istituire un programma sperimentale regionale rivolto ai cittadini extracomunitari detenuti nelle carceri lombarde, prossimi al fine pena o con una pena residua non superiore a due anni, finalizzato a favorire l’espulsione dal territorio nazionale, il rientro e la reintegrazione nei Paesi d’origine». A dichiararlo Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione e primo firmatario dell’ordine del giorno che sarà discusso questa settimana nell'ambito dell’assestamento al Bilancio. «Il sovraffollamento delle carceri lombarde - spiega Corbetta - è un problema. Al 30 giugno risultavano 9.113 detenuti a fronte di una capienza di 6.072 posti. I detenuti stranieri sono 4.139, pari a circa il 45 per cento». È per questo che di fronte a tali numeri che diventano sempre più preoccupanti, la Lega chiede «soluzioni pragmatiche e capaci di coniugare sicurezza, sostenibilità del sistema penitenziario e prevenzione della recidiva».

Che le cifre dicono toccare per gli stranieri quote vicine al 50 per cento. «La nostra proposta - aggiunge il capogruppo - punta a evitare che cittadini extracomunitari detenuti, privi di reali prospettive di integrazione, vengano semplicemente rimessi sul territorio lombardo al termine della pena. Vogliamo costruire percorsi ordinati di rientro nei Paesi d’origine, accompagnati da progetti individuali di reinserimento sociale e lavorativo, anche attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale. Si tratta di una misura concreta, coerente con gli strumenti di rimpatrio volontario assistito riconosciuti dall’Unione europea.

Ci aspettiamo ampia condivisione alla nostra proposta perché la Lombardia può dare un segnale chiaro e fare da apripista a livello nazionale: ci auguriamo che sicurezza, legalità e carceri meno affollate siano obiettivi comuni».