Carlo Cottarelli ha ragione. Introdurre una nuova imposta sui patrimoni sarebbe un errore economico e politico. Significherebbe cercare risorse contrapponendo categorie sociali, anziché creare ricchezza e distribuirne meglio i benefici. Una patrimoniale rischierebbe di scoraggiare investimenti, favorire la fuga dei capitali e penalizzare il risparmio privato, grande risorsa del Paese. Molti patrimoni sono frutto di lavoro, sacrifici e redditi già tassati. E ricchezza non significa necessariamente liquidità.

L’Italia ha bisogno di un nuovo patto di fiducia tra Stato e cittadini, fondato su equità, responsabilità e reciprocità. Chi contribuisce deve poter contare su servizi efficienti, a partire dalla sanità, risorse ben utilizzate e regole certe.

Serve responsabilità politica trasversale. Il fisco è materia troppo delicata per essere ostaggio di populismi, promesse impossibili e contrapposizioni ideologiche tra ricchi e poveri.

La vera emergenza riguarda il ceto medio, soprattutto i lavoratori dipendenti, che pagano le imposte fino all’ultimo euro, mentre salari fermi e inflazione erodono il potere d’acquisto. Famiglie che lavorano, risparmiano, pagano mutui e affitti, sostengono i figli negli studi e spesso risultano benestanti ai fini Isee. Non chiedono privilegi, ma equità. Se il ceto medio si impoverisce, si indeboliscono consumi, coesione sociale e crescita.

La risposta non sono nuove tasse, ma meno pressione fiscale sul lavoro, contrasto all’evasione, spesa pubblica più efficiente, investimenti, produttività e salari più elevati.

È la cultura dell’economia sociale di mercato a cui credo: coniugare crescita e solidarietà, libertà economica e responsabilità sociale.

La fiducia fiscale non si impone per legge. Si conquista dimostrando rispetto per ogni euro versato. Non serve una guerra tra ricchi e poveri. Serve un nuovo patto con i cittadini, nel quale lo Stato chieda responsabilità, ma sia il primo a dimostrarla.