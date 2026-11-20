A Novellara, dove Saman Abbas fu uccisa perché voleva essere libera, una ragazza pakistana si è gettata da un’auto in corsa per sfuggire alle violenze del marito e dei parenti. Le imponevano perfino di concedersi agli uomini di famiglia. Eccola, l’integrazione al contrario: una donna che per salvarsi deve scegliere tra il salto nel vuoto e la prigione in casa.

Non è la fede il problema. È la cultura del dominio sulla donna che l’islamismo radicale vorrebbe trasformare in legge, dalla propaganda dei Fratelli musulmani al terrorismo di Hamas. Altro che Costituzione: la donna non decide, obbedisce.

E la sinistra? Si riempie la bocca di femminismo, poi davanti a questo patriarcato abbassa gli occhi. Pd, M5S e Avs hanno appena votato contro la legge sull’antisemitismo. Contestano il testo, dicono. Ma il sospetto politico è che, nella caccia al consenso, certe sensibilità radicali siano diventate intoccabili.

Non serve essere complici di un reato per assumersi la responsabilità politica del silenzio. Basta chiamare integrazione la rinuncia ai nostri principi. Il burqa più grave è quello ideologico che impedisce di vedere l’orrore.