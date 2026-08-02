Cresce il lavoro e i giovani “cervelli” non lasciano l’Italia: il ministro Calderone è il più popolare

I dati sull’occupazione e il calo della disoccupazione rappresentano il fattore centrale nel bilancio dell’azione di governo. Giorgia Meloni ha puntato fin dal suo insediamento sul fattore lavoro, elemento per ridare ossigeno all’economia e rafforzare il tessuto sociale del Paese. Una Nazione che lavora è una Nazione capace di guardare avanti e di costruire il futuro per i suoi giovani. E infatti, a dispetto delle critiche delle opposizioni sulla tenuta economica del Paese, la percezione pubblica sembra orientata verso la continuità delle misure adottate dal centrodestra nel settore produttivo e occupazionale, premiando l’operato del governo. Questo orientamento trova riscontro nei rilevamenti dell’istituto Lab21 per Affaritaliani, curati da Roberto Baldassari.

Il sondaggio sul gradimento della squadra di governo registra al primo posto proprio il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, con un indice di fiducia del 52,7%. La rilevazione indica una tenuta diffusa per l’intero esecutivo: in seconda posizione figura il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, al 50,8%, seguita con il 50,7% da Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica) e Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy). A breve distanza, con il 50,6%, si attestano Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze) e Gianmarco Mazzi (Turismo).

Un secondo elemento analizzato e di rilievo riguarda la mobilità dei giovani e dei professionisti verso l’estero, perché rilevazioni Istat sui trasferimenti di residenza del 2025 evidenziano una flessione nelle uscite dal Paese, scese a 109mila rispetto alle 141mila dell’anno precedente, posizionandosi tra i livelli più bassi del decennio. I rientri in Italia rimangono invece stabili a quota 56mila. Il quadro delineato dai numeri e dai sondaggi descrive una fase di consolidamento per le politiche economiche e del lavoro promosse dalla maggioranza, con un focus mirato al rafforzamento del tessuto produttivo e alla valorizzazione del capitale umano sul territorio nazionale.