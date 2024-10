Cuneo, Irpef e sanità, Giorgetti presenta la manovra: "Non lasciamo indietro nessuno"

Ascolta ora 00:00 00:00

Cuneo fiscale, Irpef e sanità: il governo ha le idee chiare, parola di Giancarlo Giorgetti. Intervenuto in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, il ministro dell'Economia si è soffermato sul Piano strutturale di bilancio (Psb), il nuovo strumento di finanza pubblica che sostituisce la Nadef: “La presentazione di questo nuovo documento avviene in un momento caratterizzato da tendenze contrastanti: se da un lato l'andamento delle variabili economiche appare complessivamente in linea con le attese, dall'altro l'allargamento dei conflitti in atto, in particolare nel Medio Oriente sta aumentano ulteriormente l'incertezza che caratterizza lo scenario economico globale” .

Giorgetti ha evidenziato che il Psb è "un documento allo stesso tempo ambizioso ma realistico" , rimarcando che la stabilità della finanza pubblica è un elemento di grande rilevanza: "Il piano delinea un quadro di finanza pubblica che porta ad una stabile riduzione dello stock del debito pubblico e dei relativi oneri, che è una necessità ineludibile" .

"ha comportato una correzione meccanica al ribasso della crescita acquisita per il 2024 che rende più difficile il conseguimento di una variazione annuale del Pil reale dell'1% per l'anno in corso. I nuovi dati trimestrali, pur avendo un probabile impatto sulla lettura finale del 2024, non suscitano preoccupazioni per gli anni seguenti"

Entrando nel dettaglio dei numeri, il titolare del Tesoro ha spiegato che la recente revisione delle stime trimestrali annuali da parte dell', pur elevando di molto il livello del Pil sia in termini nominali che reali,