Multe fino a 480 euro a chi non «rottama» le caldaie a gasolio e kerosene entro il 15 ottobre 2027, fino a 360 euro alle pizzerie che non censiscono i forni a metano. Il Comune è pronto ad approvare l’ultima (forse) stangata di fine mandato, ieri l’assessore al Verde Elena Grandi ha presentato in Commissione la proposta di modifica del Regolamento per la Qualità dell’aria votato nei giorni scorsi dalla giunta e si prepara a portarlo in aula. E il segretario provinciale della Lega Samuele Piscina sottolinea un altro passaggio, anche il traguardo è il 2030: «Dopo la battaglia alle auto con Area B e C la giunta Sala si prepara a mettere al bando anche le caldaie a gas metano senza mettere sul tavolo contributi». Nelle carte tecniche allegate alla delibera, sottolinea, si legge nero su bianco che in vista del 2030 il Comune «valuta di introdurre il divieto di utilizzo del gas metano per il riscaldamento civile, fonte che oggi scalda il 99% degli appartamenti della città. È un piano inquietante che rischia di costringere centinaia di migliaia di famiglie e condomini a spese folli per rifare gli impianti termici, con una delibera che non prevede alcun fondo comunale a sostegno dei cittadini». E avverte che invece di aiutare ristoratori e pizzerie già messi in difficoltà dal caro affitti e caro bollette «il Comune estende l’obbligo di censimento telematico e di comunicazione dei dati anche a chi utilizza normali forni a gas metano, con tanto di sanzioni per chi non adempie. Allo stesso modo, su stufe e caminetti domestici Palazzo Marino impone limiti emissivi tre volte più severi rispetto a quelli già rigorosi fissati da Regione Lombardia, rendendo di fatto proibitiva anche la semplice sostituzione di un vecchio impianto. Dopo aver provato a imporre regole bocciate più volte dal Tar e dal Consiglio di Stato per errori procedurali, questa giunta dimostra di avere un’unica ricetta: vietare, multare e tassare». Segnala anche la stretta progressiva per decespugliatori, tagliaerba, tosasiepi e soffiatori a scoppio «utilizzati da circa 400mila tra giardinieri, imprese di manutenzione del verde, custodi e cittadini» quando «la stessa Amat ammette che questi macchinari incidono per meno dell’1% sulle emissioni cittadine e che il beneficio ambientale sarà pressoché irrilevante».