Gentile Direttore, ci sono temi decisivi per il futuro di una comunità che troppo spesso restano ai margini dell’agenda pubblica. L’educazione è uno di questi. A Milano si discute giustamente di sicurezza, casa, mobilità e sviluppo, ma c’è una domanda che dovrebbe guidare ogni scelta: quale idea di persona e di comunità vogliamo costruire? Quale futuro stiamo preparando per i nostri giovani?

I fatti del 17 ottobre ci impongono di andare oltre la cronaca e le risposte emergenziali. Ci chiedono di interrogarci sul rapporto tra giovani e adulti, sulla mancanza di riferimenti e sull’assenza di luoghi in cui sentirsi accolti e accompagnati. È una vera emergenza educativa. È stato questo il tema dell’incontro promosso ieri da Rete Popolare con Franco Nembrini, educatore, e Carlo Carabelli, direttore di Aslam. Nembrini ha ricordato che educare non significa soltanto trasmettere regole e imporre divieti, ma accompagnare i ragazzi alla vita, aiutarli a riconoscere il proprio valore e testimoniare che vale la pena viverla. Significa esserci, offrendo punti di riferimento e non lasciando nessuno solo nella fatica di crescere.

Carlo Carabelli ha raccontato l’esperienza di Aslam, una realtà che non offre soltanto formazione professionale, ma costruisce relazioni, valorizza talenti e aiuta i giovani a trovare la propria strada. Esperienze preziose, che dobbiamo sostenere e valorizzare ogni giorno, non soltanto quando emergono situazioni di disagio.

Questa riflessione riguarda direttamente la politica. Milano si avvicina alle elezioni amministrative del 2027: dobbiamo discutere non solo di chi governerà la città, ma soprattutto di quale città vogliamo costruire.

L’educazione deve diventare una priorità e guidare le scelte amministrative: investire sui giovani e sulle famiglie, rafforzare il rapporto tra scuola e formazione professionale, sostenere le realtà educative e associative, creare alleanze tra istituzioni, imprese e territorio, valorizzare quartieri e periferie. Non basta parlare di sicurezza senza interrogarsi sulle cause del disagio. Non basta parlare di periferie senza investire nei luoghi di incontro e crescita. Non basta evocare il futuro se non offriamo oggi ai giovani la possibilità di immaginarlo. La proposta per Milano deve partire da qui: riconoscere e mettere in rete le tante esperienze educative già presenti sul territorio. Investire nell’educazione non è un costo, ma una condizione fondamentale per lo sviluppo e la coesione sociale. Milano vuole essere soltanto una città che cresce economicamente e compete, oppure anche una città che fa crescere le persone?

Credo che la risposta debba diventare il cuore della visione politica dei prossimi anni. Perché una città si misura anche da quanto sa prendersi cura dei suoi ragazzi.

L’educazione non può più essere l’ultima voce dell’agenda pubblica. Deve diventare la prima scommessa sul futuro di Milano.