Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Interni

Decreto lavoro, c'è il primo sì alla Camera. Ora il testo passa al Senato

Primo si del parlamento al decreto lavoro che oggi, dopo la fiducia ha anche avuto il via libera dalla Camera con 137 sì, 73 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato

Decreto lavoro, c'è il primo sì alla Camera. Ora il testo passa al Senato
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Via libera della Camera con 137 sì al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto,

di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento, ora sarà inviato al Senato, deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 29 giugno.

Articolo in aggiornamento

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica