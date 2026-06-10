Decreto lavoro, c'è il primo sì alla Camera. Ora il testo passa al Senato

Via libera della Camera con 137 sì al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto,di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento, ora sarà inviato al Senato, deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 29 giugno.
Articolo in aggiornamento
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