Di Battista al telefono con Tajani: “Torno presto, ce la metto tutta”

È ricoverato all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana Alessandro Di Battista, colpito venerdì da un grave malore mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage. L’ex deputato del Movimento 5 stelle, trasferito da Santa Clara nella capitale cubana, è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. Come racconta l’Ansa si trova ora al 19esimo piano della struttura, dove è stato sottoposto ai primi controlli e ad altre visite specialistiche.

Le condizioni restano delicate e al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia, arriveranno due medici del Policlinico Gemelli ad affiancare il team cubano. Il governo sta seguendo da vicino la situazione e un aereo sanitario è disponibile per il rientro, ma l’eventuale trasferimento sarà valutato dai medici sulla base delle condizioni cliniche e dei rischi legati al viaggio. Risulta che l’assicurazione di Di Battista coprirà i costi per le spese sanitarie e che Fatto Quotidiano e M5S abbiano già anticipato la disponibilità a coprire tutti i costi per le cure sanitarie. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un breve colloquio telefonico con l’exparlamentare. Il vicepremier lo ha trovato «combattivo nel tono, non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione». Tajani gli ha espresso la propria vicinanza, garantendogli che il governo farà «tutto quello che serve per lui come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili», augurandogli di tornare presto a Roma.

Nel corso della telefonata, Tajani ha chiesto a Di Battista su cosa si stesse concentrando nei suoi reportage a Cuba. L’ex parlamentare ha parlato a lungo dell’isola, sottolineando la necessità di aiutare il popolo cubano e raccontando le condizioni del Paese. Il colloquio si è concluso con l’auspicio di Tajani di rivedersi presto e «di tornare a litigare su tutto ma non sulla solidarietà tra italiani e sui percorsi di pace che dobbiamo costruire». Di Battista ieri è tornato a farsi sentire anche sui social. «Ce la metterò tutta per tornare presto». A scrivergli era stata Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione ed ex componente dello staff M5s: «Non mollare e torna per favore...a rivedere le stelle».

Alla replica dell’ex deputato sono seguiti altri messaggi. Tra questi quello di Gino Sorbillo. «Forza Ale non mollare», ha scritto il noto pizzaiolo napoletano su

Instagram, accompagnando il messaggio con quadrifogli e cuori. Di Battista ha risposto dall’ospedale: «Ne ho bisogno», aggiungendo, davanti alla foto di un vassoio con pollo e riso, «vi vengo a trovare presto».