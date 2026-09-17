E Damilano si “imbuca” per salutare Papa Leone

Le avventure vaticane di Marco Damilano (foto) non annoiano mai. Il giornalista caro ai dem era stato depennato da un convegno del dicastero delle cause dei santi dopo essere stato inizialmente inserito nel programma. Il suo nome è sparito dalla moderazione di una tavola rotonda sui martiri del XXI secolo fissata per martedì e infatti l’altro ieri Damilano non è salito sul palco dell’Augustinianum. A sorpresa, però, è spuntato ieri mattina in Sala Clementina per l’udienza dei partecipanti al convegno con Leone XIV. Pass dell’evento al collo, il giornalista è arrivato in ritardo ma si è seduto in prima fila tra lo scontento degli altri. Eh sì, perché le regole per questo tipo di udienze sono ferree: l’agognato baciamano con il Papa spetta soltanto ai relatori e ai membri del dicastero. Damilano, però, non rientrava in queste categorie. Nonostante ciò, l’ex direttore de L’Espresso è riuscito a stringere la mano a Prevost per qualche secondo. Quindi, come è stato possibile? «Si è imbucato», ci dice uno dei presenti scherzando ma non troppo. E chi era in sala non ha potuto non notare come il giornalista sia stato il più loquace tra i designati per il baciamano. Peccato, però, che Prevost - come è solito fare con quasi tutti per non fare preferenze - si sia limitato ad ascoltare senza dire altro. «Ha provato a fare lo ‘spiegone’ anche a lui ma gli ha detto male» scherza ancora il nostro testimone. Dietro al baciamano «rubato» - ci rivela una fonte - ci sarebbe proprio l’imbarazzo provocato dal nostro articolo sull’esclusione di Damilano. In particolare sarebbero stati ambienti legati alla comunità Sant’Egidio - fondata da Andrea Riccardi che oltre ad essere stato il candidato Pd al Quirinale è anche vicepresidente della commissione nuovi martiri del dicastero - a sentire l’esigenza di dare un premio di consolazione al giornalista. Damilano può tornare a sorridere: avrà una foto con Leone da esibire. Un po’ poco per chi era abituato ad essere ricevuto privatamente da Francesco.