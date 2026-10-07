Schifani convoca la giunta: si va verso le dimissioni

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha convocato per domani la giunta regionale a Palazzo d’Orleans. Secondo quanto risulta all’Agenzia di stampa Ansa, nel corso della riunione il governatore potrebbe rendere note le proprie dimissioni.

Le voci sulle dimissioni

Come anticipato dal Giornale, già ieri, in tarda serata, il governatore si è riunito con il suo staff e alcuni parlamentari a Palazzo d’Orleans e tra Palermo e Roma corre l’ipotesi che possa lasciare la presidenza. «Mi dimetto», è la frase che Schifani, su tutte le furie, avrebbe pronunciato in serata. E due giorni fa erano circolate ancora voci di imminenti dimissioni di Schifani dopo quanto filtrato dalla riunione tra il commissario siciliano di Fi Nino Minardo e i segretari provinciali del partito sulla necessità di un rinnovamento politico nell’isola ma il presidente della Regione le aveva smentite. La tensione, però, ieri è aumentata e le voci in serata sono tornate a circolare.

“Provvedimenti urgenti” all’ordine del giorno

Ora, all’ordine del giorno della giunta di domani figurano i “provvedimenti più urgenti”. La convocazione assume quindi particolare rilievo alla luce dell’ipotesi di un possibile passo indietro del presidente della Regione.

Al momento, le dimissioni non sono state formalmente annunciate e resta dunque da verificare se Schifani comunicherà effettivamente la propria decisione nel corso della riunione di domani.