“Scarpinato ce lo teniamo”. I 5S fanno quadrato attorno al senatore: alla Camera scoppia la bagarre con FdI

Alta tensione nell’Aula della Camera, dopo le votazioni sulla legge elettorale, sulla commissione parlamentare Antimafia e sulla figura di Roberto Scarpinato.

“Avete chiesto di rimuovere Scarpinato dall’Antimafia, noi non solo ce lo teniamo stretto ma riteniamo che se la commissione Antimafia fosse composta tutta da persone come lui oggi potremo confermare ciò che sappiamo”, ha attaccato il capogruppo del M5s Riccardo Ricciardi rivolto a FdI, “Vediamo chi ha depistato, da Portella della Ginestra alla strage di Bologna... Tutte quelle stragi portano a casa vostra. Noi siamo dalla parte della verità, voi dalla parte dei depistaggi”.

“Perché non avete indagato quando la commissione Antimafia era vostra?”, ha replicato il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami, “Per Scarpinato ora chiediamo anche la rimozione dal Copasir. Questa persona - secondo un giudice e non secondo FdI - ha compiuto attività di depistaggio. Portate rispetto per la magistratura! Voi prendete i voti delle persone per bene e aiutate chi sta dalla parte sbagliata”.

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana è intervenuto a più riprese per richiamare all’ordine e per chiedere di moderare i toni: “Non siamo allo stadio”, ha detto mentre parlava Ricciardi.