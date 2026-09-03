“Ecco i benefici della stabilità”. FdI celebra i record del governo

Un video per celebrare i record. Domani Giorgia Meloni taglierà il traguardo di 1413 giorni alla guida del Paese, con il suo esecutivo che diventerà il più longevo della storia repubblicana, ma anche quello della crescita record dell’occupazione e dei posti di lavoro stabili.

Il video, disponibile sui canali social del partito da domani, racconterà il lavoro del governo per raggiungere questi buoni risultati, a partire dal giorno del giuramento del presidente Meloni, il 22 ottobre 2022.

Nel filmato appaiono due contatori: uno scandisce il numero dei giorni di durata del Governo, mentre l’altro registra l’aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato che sono arrivati alla cifra record di 1.305.000 unità. Il dato, diffuso dall’Istat nell’ultimo bollettino disponibile, conferma che il tasso di occupazione è ai massimi storici (63,2%), mentre la disoccupazione, sia generale sia giovanile, è al livello più basso di sempre.

In meno di quattro anni, quindi, sono stati creati oltre mezzo milione di posti di lavoro stabili in più rispetto a quelli creati nei precedenti dieci anni di governi di sinistra, quando invece a crescere era il precariato. Ma non solo. A crescere sono anche i salari che, con questo governo, sono aumentati più di quanto non abbiano fatto nei dieci anni precedenti, segnati da governi fragili e da maggioranze litigiose.

“Numeri che raccontano, concretamente, il valore e i benefici della stabilità. Perché un Governo più stabile significa un’Italia più forte”, si legge nella nota diffusa dal partito.