Meloni a Milano per la cena di gala della Fashion Week: “Giusto esserci. La gonna? Non ingigantite”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni partecia a Milano alla cena inaugurale dellaFashion week organizzata a Palazzo Reale dal Comune di Milano e dalla Camera nazionale della Moda italiana.

“Ho pensato che fosse particolarmente giusto quest’anno, in un momento che non è facile per il comparto, che però continua a darci grandi risultati, dare un segnale anche fisico di presenza e di vicinanza, non solamente con i provvedimenti, non solamente con le risorse”, ha detto Meloni, “Avrete visto i 100 milioni per incentivare gli investimenti. L’ultimo di tante cose che stiamo facendo, però anche esserci fisicamente penso che sia un modo bello di dire grazie al settore per quello che fa, per la nostra economia, per la nostra forza, per la nostra rappresentazione nel mondo e anche per dire che il governo c’è”.

Sono passati dieci anni dall’ultima volta che un premier ha partecipato alla settimana della moda: nel 2016 Matteo Renzi fu ospite di una cena proprio a Palazzo Reale. Ad accogliere il premier, in smoking nero e camicia bianca, il sindaco di Milano Beppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e il presidente della Camera nazionale della Moda italiana, Carlo Capasa, insieme a tutti i big del settore.

Al tavolo del presidente Meloni, oltre al prefetto di Milano Sgaraglia, al sindaco Sala e al presidente Capasa, anche l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman Fertitta, l’amministratore delegato di Kering Luca de Meo, l’ad di Dolce&Gabbana Alfonso Dolce, Frédéric Arnault di LVMH, Diego Della Valle di Tod’s, il patron Di Otb Renzo Rosso, Remo Ruffini di Moncler, la Global Editorial Director di Vogue Anna Wintour, il ceo del gruppo Prada Andrea Guerra, Gildo Zegnae Brunello Cucinelli.

“Apprezziamo molto la vicinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni alla Milano Fashion Week e al Made in Italy e, attraverso la sua presenza alla cerimonia di apertura, l’attenzione delle istituzioni verso un’industria strategica per il nostro Paese - commenta Capasa - La moda italiana è una grande filiera industriale, apprezzata in tutto il mondo, che rappresenta circa il 5% del Pil e conta circa un milione di occupati. In un momento segnato da forti trasformazioni economiche e geopolitiche, sentire la vicinanzadelle istituzioni è particolarmente importante”.

La cerimonia di apertura della Milano Fashion Week è realizzata a Palazzo Reale in occasione della mostra ‘Dalí e la Moda’.

Sulla polemica della gonna ‘’ho già risposto, non ingigantirei e non mi pare che dobbiamo farne la materia di discussione della settimana della moda’’. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando a chi le chiedeva un commento sulla polemica legata alle parole del vicepremier Antonio Tajani sulla lunghezza della gonna al termine della cena della Camera nazionale della moda italiana, a Palazzo Reale. Meloni a fine cena ha salutato tutti gli ospiti presenti passando per i tavoli e ha abbracciato a lungo Toni Scervino, amministratore delegato del marchio Ermanno Scervino che l’ha vestita per l’occasione.