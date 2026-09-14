Eurovolley, sanità, umanoidi. “Aumentare sempre l’offerta”

«Questi dati confermano un cambiamento importante, Milano è ormai una città turistica anche d’estate. Il fatto che ad agosto quasi 7 visitatori su 10 nel centro siano stranieri, e che a settembre la quota sia prevista ancora in crescita, dimostra quanto sia cambiata la capacità della città di attrarre flussi internazionali anche in mesi tradizionalmente considerati meno forti». Lo sottolinea l’assessore allo Sport e Turismo del Comune Martina Riva, commentando l’analisi dei flussi turistici pedonali realizzata dal Centro Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza. Un’indagine che si basa sulle presenze in centro, le aree più frequentate. E, come riportato nella pagina a fianco, tra giugno e settembre (anche se il mese in corso è ancora previsionale) si parla di oltre 2,5 milioni di presenze, con una percentuale di visitatori stranieri che si aggira tra il 60,6 per cento del totale a giugno fino al 74,6% atteso a settembre. «È un risultato importante, ma anche una responsabilità - afferma Riva -. Dobbiamo continuare a lavorare sulla qualità dell’offerta, sulla destagionalizzazione e sulla capacità di distribuire sempre meglio i flussi nel tempo e nello spazio. L’obiettivo non è semplicemente avere più turisti, ma costruire un turismo sempre più sostenibile e capace di generare valore per Milano e per chi la vive ogni giorno».

Intanto, da qui a fine anno la città può contare su altri grandi eventi attrattivi, dallo sport alla sanità fino all’Intelligenza artificiale. E si chiuderà il 2026 con il ritorno del concertone di capodanno in piazza Duomo, dopo cinque anni di stop. Partendo dallo Sport, l’assessore ricorda l’appuntamento con l’EuroVolley maschile 2026 venerdì 25 e sabato 26 settembre all’Unipol Forum di Assago. Le semifinali e le finali del Campionato Europeo, con le quattro migliori Nazionali del continente. Dal 12 al 18 ottobre, l’Oysho Milano Premier Padel P1 2026 all’Allianz Cloud. Decine di migliaia di medici, ricercatori e professionisti sanitari sono attesi invece dal 28 settembre al 2 ottobre all’Allianz Mico per il 62esimo congresso annuale dell’«Easd 2026», uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al diabete, idem al grande evento farmaceutico europeo «Cphi 2026» dal 6 all’8 ottobre a Rho Fiera.

Umanoidi e robot in piazza, prove di mobilità intelligente, dibattiti sull’Ia o sulla cybersicurezza, «menu o drink dell’innovazione» nei locali. L’Allianz Mico ospita il 21 ottobre «Ces Unveiled Milan», prima tappa europea del tour per promuovere il Ces (Consumer Electronics Show), il principale evento fieristico per l’innovazione tecnologica e le startup che si svolge ogni anno a Las Vegas. E tra il 16 e il 21 ottobre si terrà un vero e proprio «fuorisalone» con eventi diffusi. E ancora, se la Milano Fashion Week non ha bisogno di presentazioni, nella prima giornata delle sfilate il 22 settembre la Galleria Vittorio Emanuele ospita «Vogue World 2026», quinta edizione dello show-evento internazionale organizzato dalla rivista di moda. Approda a Milano dopo New York, Londra, Parigi e Los Angeles. E continua la formula delle «week»: prossimi appuntamenti la «Milano Beauty Week» dal 16 a 20 settembre e la «Digital Week» dal 30 settembre al 4 ottobre.