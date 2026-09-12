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Interni

Gli italiani in fuga dalle classi ghetto piene di stranieri

A Brescia e nella sua provincia molte scuole con il 70% di giovani figli di immigrati

Ariel Piccini Warschauer
Classi ghetto L'ingresso della scuola primaria Muzio Calini di Brescia dove si registra una quota di studenti stranieri che si aggira tra il 70% e l'80%
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Non serve andare a Marghera, tantomeno nelle banlieue parigine o a Molenbeek in Belgio dove l’integrazione da laboratorio ha fallito da tempo: basta guardare al cuore della Lombardia. A Brescia e nella sua provincia va in scena ogni giorno la sostituzione scolastica, con la creazione di veri ghetti etnici finanziati dai contribuenti italiani. Un fenomeno che il politicamente corretto si ostina a edulcorare con le solite favole multiculturali.

I dati fotografano un apartheid al contrario. In molti istituti primari e secondari del capoluogo e dell’hinterland industriale, la presenza di alunni stranieri non è più una minoranza da integrare, ma una schiacciante maggioranza che supera il 70%. Una presenza ben definita: una prevalenza massiccia di comunità pakistane e indiane (fittissime nella Bassa), seguite da quelle marocchine, albanesi, bengalesi e senegalesi.

Gli esempi disegnano la mappa di un’alienazione quotidiana. Nel quartiere del Carmine, la scuola primaria M. Calini registra una quota di studenti stranieri tra il 70% e l’80%, complice la mutazione demografica di un centro storico svuotato di bresciani. Poco lontano, alla primaria A. Manzoni di via Milano, le sezioni oltre il 75% sono la norma. Lo stesso scenario si replica nelle periferie e nell’edilizia residenziale pubblica di San Bartolomeo, San Polo e Fiumicello (dove l’IC Nord 1 e l’IC Est 2 toccano picchi tra il 70% e il 75%), oltre che nella Bassa Bresciana - a Palazzolo, Chiari, Leno, Manerbio - e nelle vallate come la Val Trompia, tra i capannoni di Sarezzo e Lumezzane.

La deriva parte fin dai primi passi dell’infanzia. Negli asili nido e nelle scuole materne comunali, la percentuale di piccoli iscritti di origine straniera sfiora o supera il 60-70%. Di fronte a classi in cui la lingua italiana diventa un optional e i programmi didattici devono inevitabilmente rallentare, scatta la reazione di sopravvivenza delle famiglie bresciane: una fuga disperata e silenziosa verso le scuole paritarie private o verso gli istituti in quartieri non ancora travolti dall’onda d’urto straniera.

Si crea così un doppio circuito perverso: da una parte le scuole pubbliche di quartiere, trasformate in enclaves multietniche dove l’identità italiana viene progressivamente svuotata; dall’altra gli istituti privati, diventati l’ultimo rifugio per chi cerca di garantire ai figli un’istruzione tradizionale. E mentre gli ideologi del progressismo continuano a ripetere il mantra che «ormai sono quasi tutti nati in Italia», la realtà mostra quartieri sempre più frantumati e degradati. L’integrazione forzata non ha creato una società aperta, ma ha semplicemente costretto gli italiani all’autosegregazione a casa propria.

ScuolaImmigratiBrescia

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