“Nel programma uno non vale uno, il Pd ha il doppio dei voti”. Schlein va allo scontro con gli alleati

Elly Schlein senza freni. Nella relazione della direzione del partito, in corso al Nazareno, la segretaria del Pd non usa giri di parole verso gli alleati. “Il programma si scrive con tutta l’alleanza, sapendo bene che bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno, se siamo saldamento il primo partito dell’opposizione ce lo siamo guadagnati col sudore e con l’impegno, a convincere le persone una per una che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze, alle europee alle regionali e alle comunali. Generosi sì, ingenui no”, ha detto.

“Voglio solo fare una domanda, se fossimo rimasti a gennaio 2023, con il Partito democratico al 14% dei sondaggi, quindi seconda forza di opposizione... Pensate se avremmo avuto lo stesso dibattito oggi. Io penso di no. E vorrei essere ancora più chiara. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più: non è egemonia, è democrazia. Poi come ho sempre detto, se c’è qualcuno che non riconosce questo principio, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme. Le vinceremo insieme avendo poi grande cura di rappresentare tutte le anime”.

E ancora: “Dobbiamo affinare il programma comune, affinché sia un patto vincolante con tutti e con tutte. Un patto con gli italiani. Prima il programma comune, poi la guida, perché chi guida deve guidare tutta l’alleanza, non solo un partito”, ha aggiunto. “Noi siamo pronti. Il programma va affinato insieme a tutta l’alleanza progressista, con tutti quelli che vogliono costruire l’alternativa ed è irrinunciabile che questo percorso si faccia fra le persone. Il programma si scrive con tutta l’alleanza”.

“In questi anni abbiamo lavorato instancabilmente insieme per l’unità del partito e dell’alleanza progressista, li abbiamo raggiunti entrambi, dobbiamo esserne orgogliosi. C’è un’alleanza strategica fra forze che sono autonome ma che insieme possono battere la destra. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Il cammino non è compiuto ma l’alternativa è una realtà concreta: la bussola è la Costituzione”, ha sottolineato.

E, per quanto riguarda la legge elettorale, Meloni “chiede la fiducia, fiducia che non c’è. Siete stati come me testimoni del fatto che ieri dietro ai banchi della destra c’erano cinque colonnelli in piedi che cercavano di vedere dove si posava il dito”, ha detto Elly Schlein.

Sulla politica estera, invece, “c’è molto dibattito, anche su quella è molto più quello che ci ha visto uniti di quello che ancora ci divide, che affronteremo, che discuteremo e sono fiduciosa che troveremo una sintesi alta. Ci sono sensibilità diverse anche su punti dirimenti, ma se così non fosse saremmo lo stesso partito”, ha detto la segretaria del Pd. “Abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ucraino dall’aggressione criminale della Russia e sappiamo che l’Ue debba rendere più chiaro il proprio impegno ed esercitare una iniziativa che finora è mancata. Per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l’ultimo fucile. L’unione deve nominare un negoziatore europeo. Sono fiduciosa che troveremo un punto di sintesi all’altezza”.

Ancora: “Che ci sia un pezzo di establishment che non vuole un governo progressista non è una novità, che ci sia chi non può tollerare l’idea di una persona di sinistra a Palazzo Chigi non è una sorpresa, ma la sorpresa saremo noi”.

Poi, chiude togliendosi “qualche sassolino dalla scarpa. Abbiamo rilanciato il partito, siamo cresciuti in ogni tornata elettorale, abbiamo tenuto alto il tesseramento, abbiamo riaperto sedi storiche, abbiamo mandato a territori il triplo delle risorse, abbiamo riportato il partito dove la gente se lo aspetta. Abbiamo risanato il bilancio. Un partito serio deve dire quello che fa e fare quello che dice. Siamo il primo partito nella maggior parte delle regioni. In questi anni avevano scommesso che ci saremmo scissi e invece siamo più uniti che mai. Avevano scommesso che non sarei durata sei mesi e invece sono arrivata alla fine del mandato, penso che sia una buona notizia. Avevano scommesso sui nostri litigi e divisioni per impedire la costruzione di un’alternativa a Meloni. Manca l’ultimo miglio, il più importante, che dobbiamo fare insieme e uniti, fino alla vittoria. La paura che suscitiamo in chi detiene il potere dice che la strada è giusta. C’è chi vorrebbe condizionarci e indicare la strada da fuori, c’è chi vorrebbe entrarci in casa per dividerci, ecco troveranno la porta chiusa”.

“Siamo un gruppo dirigente che dirige e che non si fa portare a spasso da nessuno e che insieme si candida a guidare l’alleanza e a guidare il paese. Dopo vent’anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, diportare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere”, ha detto.

E ha concluso con un no alle larghe intese: “C’è qualcuno che ti fa il pareggio e che pensa sempre che sarebbero meglio le larghe intese e allora forse sarebbe meglio un leader disponibile alle larghe intese. Mi dispiace deluderli, ma l’impegno che abbiamo preso con i nostri elettori è chiaro: noi andremo al governo solo vincendo le elezioni con la nostra alleanza progressista che vi piaccia o no”.