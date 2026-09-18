I giovani di Fi: “Matteo convincerà i ragazzi”

Matteo Perego di Cremnago «mi sembra una persona molto valida» afferma l’economista Carlo Cottarelli che per settimane è stato tra i nomi in pole per la candidatura a sindaco del centrodestra, spinto da Forza Italia che avrebbe voluto puntare inizialmente su un civico (anche) per allargare ad Azione. Lega e FdI hanno contestato l’esperienza, seppur breve da parlamentare Pd (otto mesi, da settembre 2022 a maggio 2023) e a fine luglio «mi sono tirato fuori per motivi personali» ha ricordato ieri Cottarelli, al Pirellone per un confronto con i Giovani di Forza Italia Milano sulla proposta-petizione «Quanto mi costa?» per imporre massima trasparenza sui costi dei programmi elettorali. Economia e voto 2027 a Milano. Il giovani azzurri sono pronti a fare «una campagna h24 per Perego». «Per noi è una ventata di aria fresca - spiega Andrea Ninzoli, segretario lombardo del movimento -. Oltre ad essere un milanese è una persona che è stata molto vicina ai giovani in passato e lo sarà in futuro» qualora eletto. «Potrà attrarre l’elettorato giovanile che spesso si astiene», o non aderisce alle idee dei collettivi di sinistra. A prescindere che lo sfidante del centrosinistra sia Pierfrancesco Majorino o Mario Calabresi», i nomi in pole, «Matteo sarà una candidatura fortemente competitiva». Perego è in pole anche se sul tavolo dei leader ci sono ancora la leghista Silvia Sardone e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. «Perchè è meglio Perego? Non è il leader di un partito politico come Lupi e non polarizza troppo il voto, riesce a parlare a tutta Milano e non solo a un bacino di cittadini che giustamente magari è infiammato per la questione immigrazione, sicurezza, però le problematiche sono tantissime. Per quanto Sardone possa essere forte su quelle tematiche - sostiene Ninzoli -, abbiamo bisogno di un sindaco che parli e abbia lavorato nella sicurezza come Perego e soprattutto che abbia a cuore la viabilità, la cultura l’innovazione». Anche per il segretario di Fi Giovani Milano Vincenzo Piazza «è il nome perfetto. Competente, milanesissimo, moderato. Lupi o Sardone Sono ottimi amministratori ma Perego è un politico fresco e moderato, a Milano per fare la differenza non serve strizzare l’occhio a Vannacci, non è una città estremista. Con lui la sfida è aperta e si pò combattere bene».