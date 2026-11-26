Il centro sportivo Saini è «impantanato». Il Comune deve trovare almeno 40 milioni per finire i lavori al posto dell’Università Statale e non ci sono previsioni sulla data di riapertura. «Non sarebbe serio» ha risposto ieri l’assessore allo Sport Martina Riva al termine di una accesa Commissione comunale in cui si è fatto il punto sul disastro. Da cronoprogramma il cantiere doveva chiudere a fine anno e invece le piscine sono nello stesso stato di abbandono del 2023, quando la giunta Sala ha chiuso il centro. La convenzione sottoscritta nel 2024 tra Comune e Statale prevedeva l’integrale riqualificazione da parte dell’ateneo a fronte dell’affidamento in gestione per 33 anni. La rettrice Marina Brambilla, che si è insediata nel 2024 e ha proseguito gli impegni assunti da Elio Franzini, ha spiegato ieri con l’assessore che l’esplosione dei costi di materiali e forniture in seguito alle guerre e bonifiche non previste all’inizio hanno portato la Statale a ritirarsi parzialmente dal progetto. Aveva stanziato 32 milioni e completerà entro luglio 2027 il padiglione 17 dove si insedierà la Facoltà di Scienze Motorie (con pista di atletica indoor, aule, laboratori) ma il secondo lotto era «subordinato al reperimento di ulteriori risorse» e non ha trovato i 40 milioni che mancano, Brambilla puntualizza che «immaginare di coprire l’intero restyling con 32 milioni non era una stima verosimile neanche nel 2024». La giunta ha votato nei giorni scorsi una revisione delle convenzione, «il Comune si farà carico della parte restante con soldi pubblici». Come? Riva propone di usare parte dei fondi residui accantonati per Milano Cortina 2026 (ma i conti si chiuderanno a luglio, ci sarà un’altra giunta). «Comunque li coprirà il Comune» ribadisce, e ha coinvolto come nuovi partner la società statale Sport e Salute, che presenterà il nuovo progetto entro fine anno - «tutta l’operazione va ridisegnata» - e col supporto di Coni e Cip il centro verrà usato anche per gare agonistiche. Alla fine il Saini - con nuova vasca olimpionica, una da 25 metri scoperta e una per bambini, la pista di atletica esterna - sarà gestito da Milanosport. Ma si va alla calende greche. Il Pd Alessandro Giungi attacca duramente e chiede di valutare «l’ipotesi di penali a carico della Statale, qualcuno dovrà pagare i danni, 200mila milanesi frequentavano ogni anno il centro». L’assessore esclude azioni legali. E Brambilla comprende «la delusione» e chiede «scusa da parte dell’ateneo» ma «abbiamo le carte in regola» assicura. É l’ennesimo flop del Comune sul fronte piscine. «Dal punto di vista dei tempi sono spaventatissimo - ribadisce Giungi -. Il Saini da 3 anni è in stato di abbandono e non si ipotizza una data. Intanto non è stato mantenuto e la pista è sommersa dalla vegetazione spontanea, le palestre hanno infiltrazioni d’acqua, c’è stato pure un furto di rame». La chiusura da tanti anni «è una ferita aperta - afferma il capogruppo della Lega Alessandro Verri - e chi pagherà i danni causati dell’abbandono?».