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Il Generale “rosso” a sua insaputa

Tra l’utopia da bar dello sport di estromettere i gay dai luoghi pubblici — come se bastasse un decreto per cancellare la storia — e le crociate sull’aborto, il Generale è convinto di scrivere a destra

Tommaso Cerno
Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci durante la seconda giornata della Costituente Nazionale di Futuro Nazionale all'Auditorium della Conciliazione, Roma, 14 giugno 2026. ANSA/FABIO CIMAGLIA
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Più paradossale di un manuale di sopravvivenza scritto da chi ha guidato la Folgore in condizioni estreme — dove il vero nemico non è la giungla, ma il dover sopravvivere alle bugie che la politica ti impone —, il programma di Vannacci è un involontario omaggio al radicalismo che dice di combattere. Tra l’utopia da bar dello sport di estromettere i gay dai luoghi pubblici — come se bastasse un decreto per cancellare la storia — e le crociate sull’aborto, il Generale è convinto di scrivere a destra.

Ma i «realisti della politica», quelli che chiamano pane il pane e vino il vino e non si fanno imbambolare dalla propaganda, sanno guardare oltre: queste non sono idee della destra novecentesca, sono i dogmi stantii dell’islamismo radicale che la sinistra woke difende con vigore. Vannacci ha redatto, con zelo, il manifesto della sinistra islamista: la stessa che in Francia e Inghilterra bussa alle istituzioni. Spacciandoli per «tradizione», il Generale anticipa i temi di chi vorrebbe governare fingendo che sia la destra a cavalcarli. Un capolavoro di confusione.

Oggi la destra reale, quella alla Trump, avrà pure i suoi eccessi, ma non professa l’oscurantismo teocratico che Vannacci mette nero su bianco. Che sia per smarrimento o spinto da burattinai del caos, il risultato è un perfetto manifesto radical-islamico. Il paradosso è servito: il Generale è, a sua insaputa, il Generale Rosso. Convinto di marciare verso un passato conservatore, si ritrova, suo malgrado, in prima fila al corteo della sinistra radicale di domani. Buon viaggio, Generale.

Roberto Vannacci

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