Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 06:48
In evidenzaAggiornato alle ore 06:48
il commento

La città invivibile e 15 anni di sinistra

Il problema è chiaro, ma nella diagnosi va aggiunto che tutto questo è il frutto di 15 anni di amministrazioni di centrosinistra

Giannino della Frattina
Grattacieli, Milano guarda in alto
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Non sempre fa bene, perché le notizie non sono tutte buone, ma spesso è utile leggere i giornali. Soprattutto quando offrono servizi ben documentati e supportati da un buon pacchetto di dati, come quello pubblicato ieri da Repubblica nelle nobili pagine 8 e 9 dell’edizione nazionale. Un’analisi articolata dell’immobiliare ambrosiano, dal quale risulta che Milano «Non è più una città per famiglie». Ce lo si dice da un po’ e chi è costretto a viverci o a cercare casa, sperimenta da un po’ sulla propria pelle il cortocircuito tra un luogo sempre più attrattivo per i ricchi e ormai infrequentabile perfino dal ceto medio. E soprattutto dai giovani che con le loro energie fisiche e soprattutto intellettuali, sono da sempre il vero carburante nel motore della città. Ora il problema è chiaro, ma nella diagnosi va aggiunto che tutto questo è il frutto di 15 anni di amministrazioni di centrosinistra. Anzi, di dieci anni di centrosinistra, più 5 di sinistra-sinistra griffata Giuliano Pisapia dalla rossa ed effimera ondata arancione. E verrebbe da chiedersi cosa si sarebbe letto sulle medesime pagine se in questa condizione Milano si fosse trovata dopo 15 anni di centrodestra. Aggiungendo l’aggravante che l’urbanistica è forse la maggior competenza assegnata a un Comune, così come la sanità è la principale voce in capo alla Regione. E se quella gestita prima da Roberto Formigoni e oggi da Attilio Fontana può a ragione dire di essere la migliore d’Italia, non altrettanto si può evidentemente affermare dell’urbanistica in mano a Giuseppe Sala e alla sua giunta. Con un’avvertenza. Non pensi oggi il Pd di Elly Schlein e chi da lei candidato di fare campagna elettorale predicando la discontinuità per convincere gli elettori che da domani si cambia. Sala non se lo merita. E la sinistra è sempre quella, indecisa a tutto.

Comune Di MilanoMercato ImmobiliareSinistraUrbanistica