Il livello di tensione nel Campo largo è tale che a sera Nicola Fratoianni si lascia andare con i cronisti che lo interrogano sul tavolo del programma del centrosinistra e in particolare sull’oggetto della discordia, ovvero la tassazione per i ricchi: «Senza la patrimoniale non c’è la coalizione». È l’ultimatum del leader di Avs rivolto a chi come Giuseppe Conte, leader del M5s, continua a nicchiare sulla patrimoniale. L’avvocato del popolo è assai nervoso e si scaglia contro il Giornale per aver raccontato che nel 2025 il M5s presentò una mozione per tagliare i fondi alla Difesa e alla cybersicurezza: «Qui ci stiamo superando - sbotta in un video su Instagram - addirittura Conte sta con gli hacker. Ma cosa si nasconde dietro questi titoli diffamatori, cosa si nasconde dietro questo fango che viene gettato quotidianamente contro di noi. Sono i quotidiani che appartengono a un deputato della maggioranza di governo, Angelucci, il re delle cliniche private. Non hanno da raccontare una sola misura di questo governo in questi 4 anni e si concentrano sul sottoscritto che hanno individuato come loro nemico numero uno».

Il nervosismo di Conte è palpabile, non accetta il controcanto, non risponde alle critiche, e risponde utilizzando altri argomenti. In questo quadro la patrimoniale resta l’oggetto della contesa. Anche Angelo Bonelli, l’altro leader di Avs, alza i decibel: «Quello che per noi non è tollerabile e quindi irricevibile è che le nostre proposte non siano considerate. La Patrimoniale o contributo di solidarietà è per la stragrande maggioranza degli italiani necessaria insieme alle politiche della transizione ecologica. Senza queste cose è inutile fare le primarie». Parti distanti, la rottura sembra dietro l’angolo. Difficile a oggi trovare un punto di caduta. Anche perché nelle prime ore della giornate l’avvocato del popolo, ospite di Mattino 5, ha ribadito la posizione 5S: «Per noi è fondamentale non toccare l’economia reale, operare una ridistribuzione che sia sostenibile, calibrata e che vada a colpire le grandi ricchezze finanziarie. Ci sono due strumenti: uno riguarda la tassa di bollo che possiamo dosare progressivamente lasciando fuori risparmiatori, libretti di risparmio e conti corrente. E l’altro riguarda la speculazione finanziaria di chi fa transazioni con grande frequenza». Un messaggio, quello del capo dei 5Stelle, che giunge al tavolo su economia e fisco riunito via Zoom. Ma si tratta dell’ennesima seduta che non porta consiglio. «Se continuiamo di questo passo, perdiamo prima ancora di partecipare» confessa uno degli sherpa del campo largo. L’imbarazzo è tale che i democratici restano in silenzio, lo stesso vale per i renziani. Che il livello di tensione abbia superato il livello di guardia si comprende dalla postura ecumenica di Riccardo Magi di +Europa: «C’è un lavoro avviato, non è una proposta sulla quale noi abbiamo delle obiezioni, abbiamo fatto richiesta di vedere dei numeri, di capire meglio di cosa si parla. Per noi la priorità deve essere diminuire le tasse sul lavoro agli italiani». Distinguo anche da parte dei socialisti capitanati da Enzo Maraio: «La sinistra non può limitarsi a discutere di una tassa». E se da fuori Maurizio Landini rilancia ancora la patrimoniale, c’è anche chi come il senatore a vita Mario Monti ironizza: «Sono colpito dalla sinistra che riesce a perdere voti in anticipo, dividendosi in un dibattito un po’ vuoto sulla patrimoniale». Nell’attesa rimbombano gli ultimatum di Fratoianni e Bonelli: «Senza la patrimoniale non c’è la coalizione e non ci sono le primarie». Alla prossima puntata.