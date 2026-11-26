Una panchina tricolore, delle rose per ricordare la giovane studentessa istriana, vittima non solo delle foibe, ma dello stupro di gruppo dei suoi aguzzini, i partigiani di Tito. Alla vigilia della «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne» di ieri, la giunta di Silvia Salis e la sua maggioranza respingono le mozioni presentate da Fratelli d’Italia e Lega. La «giustificazione» dell’assessore ai Servizi Civici, Emilio Robotti, di Alleanza Verdi e Sinistra, suona disarmante: «C’è già una targa», vandalizzata e fatta a pezzi più volte e per questo non è al suo posto. All’inizio con tanto di firma di «Genova Antifascista». L’esponente della giunta di Avs assicura che la targa di Norma Cossetto «verrà riposizionato la prossima settimana».

L’oltraggio del «niet», però, resta alla memoria di una giovane donna brutalmente violentata, torturata con un coltello al seno e infoibata nella prima ondata di pulizia etnica e politica degli sgherri di Tito nel 1943 nell’Istria centrale «liberata» per un mese dopo l’8 settembre.

E diventa ancora più grave il giorno dedicato alla violenza contro le donne con tante panchine rosse, colore del sangue, non politico, in tutta Italia. Per una giunta guidata da una donna di centro sinistra dovrebbe essere un’onta, ma in realtà dimostra il vero volto del campo largo ostaggio delle frange estreme. «Siamo indignati per la giustificazione a cui si è aggrappata la giunta Salis pur di continuare a dire no al ricordo e alla memoria di Norma Cossetto - ha reso noto, la capogruppo in Comune di FdI, Alessandra Bianchi -. E lo fa a ridosso del 25 novembre svilendo, di fatto, il significato di una giornata che dovrebbe mettere tutti d’accordo». Il dito nella piaga non lascia dubbi: «Dispiace che la storia di Norma Cossetto venga dal campo largo genovese sempre declassata, come se la sua fosse una storia di serie B». Per di più Norma Cossetto è stata insignita da medaglia d’oro alla memoria nel 2005 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi.

Martedì sera al consiglio comunale di Genova, Fratelli d’Italia ha presentato una mozione per dedicare alla martire istriana una panchina Tricolore a Villa Gentile. La Lega proponeva di piantare un cespuglio di rose. La prima mozione è stata respinta con 21 voti contrari e 14 favorevoli e la seconda con 20 no e 8 sì. Il «niet» dell’assessore Avs è stato «giustificato» dall’esistenza ai una targa dal 2020, sempre vilipesa, e non ancora rimessa al suo posto. La promessa è per la prossima settimana, ma deposta nel 2022, ha sollevato subito scontri e tensioni. La targa di Norma è stata divelta o imbrattata ogni anno dal 2023 e per ben due volte nel 2025.

Alessio Bevilacqua, della Lega, nel suo intervento in consiglio comunale, ha ribadito: «L’amministrazione non vede la necessità (di dedicare a Norma una panchina o un cespuglio di rose nda) essendoci già una targa, che però non è collocata. Il problema è politico e riguarda come intenderà difendere quella targa per farla rimanere al suo posto».