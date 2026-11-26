Il Comune scrive alle scuole per invitarle al concorso di presepi e la lettera finisce sui banchi del Consiglio comunale. È successo a Calolziocorte, nel Lecchese, dove il vicesindaco Aldo Valsecchi e l’assessore Cristina Valsecchi hanno proposto alle scuole del paese di partecipare all’iniziativa in vista del Natale. Ciascuna era libera di aderire e qualcuna ha declinato. A sollevare il caso è stata Wilna De’ Flumeri, consigliera di minoranza di Bene Comune. Durante la discussione sul piano per il diritto allo studio ha chiesto conto ell’invito che, a suo dire, mette le scuole in una posizione scomoda. Un conto è che a proporre il presepe siano gli insegnanti, ha osservato, un altro è che la richiesta arrivi dal municipio, con tanto di firme in calce.

«Se arriva qualcosa di firmato, sembra che il Comune o l’amministrazione vogliano imporre un indirizzo che invece deve essere della scuola», ha sostenuto De’ Flumeri, come riporta La Provincia Unica TV. La sua preoccupazione riguarda i bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e scelgono l’attività alternativa. Cosa succede se l’invito arriva «a tutte le classi»? La consigliera teme che qualche alunno resti fuori: «Il concorso non rispecchia quello che dovrebbe essere la scuola pubblica, che deve rispettare le scelte delle famiglie».

Il vicesindaco ha fatto chiarezza evidenziando che «l’invito era per il plesso». E quanto all’opportunità di spedirlo, nessun ripensamento: «Io sono orgoglioso di aver mandato quella lettera. Se uno vuole partecipare partecipa, se non vuole partecipare non partecipa». Del resto a raccontare quanto sia pesata quella presunta imposizione è stata la stessa De’ Flumeri: «So che all’interno delle scuole ci sono state discussioni. Tanto è vero che non tutte hanno aderito». Insomma, chi ha preferito lasciar perdere ha potuto farlo. E chi al presepe ci tiene? Valsecchi ha ricordato che nelle visite alle scuole sotto Natale di presepi ne ha sempre visti: «Non mi pare giusto condannare gli altri a non farlo. Se lo facessimo, ci sarebbe un’imposizione nei loro confronti».

A sentire l’assessore Tina Balossi, gli insegnanti sanno già bene come regolarsi. Parlano con le famiglie e quando si prepara la Natività ai bambini di altre religioni affidano il cielo o le stelle. Un bambino può dare una mano a disegnare il cielo di Betlemme anche se a casa sua il Natale non si festeggia. Per rispettare chi a casa non fa il presepe, perché dovrebbe rinunciarci il suo compagno di banco?