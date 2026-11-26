Trecentottantasei chilometri separano la Capitale da Bologna, il centro della politica italiana dalla culla della sinistra. Lì vive Romano Prodi, già presidente del Consiglio, presidente della commissione Europea e dell’Iri, ma soprattutto padre nobile del centrosinistra nel post Prima Repubblica. È stato lui l’ultimo a sbancare al botteghino elettorale e a consegnare alla coalizione progressista la vittoria alle elezioni politiche. In estrema sintesi, è persona che gli azionisti del campo largo farebbero bene ad ascoltare. Ogni sua parola pesa ancora come un macigno. Se Prodi parla, gli azionisti prendono nota. O comunque dovrebbero farlo. Nella sua casa di Bologna il professore studia, legge, telefona, e guarda con estremo interesse tutto quello che succede nel mondo senza mai perdere di vista i movimenti del campo largo. Già, il campo largo. Racconta chi parla con una certa assiduità con l’ex premier che sarebbe deluso e infastidito dall’azione degli attori del centrosinistra.

Il professore si dispera, ritiene che non lavorino abbastanza e che passino il tempo a litigare su questioni che non dovrebbero far parte del tavolo del confronto. La frase che Prodi si sarebbe lasciato scappare con alcuni interlocutori suona più o meno così: «Continuano a non essere in grado di dare al Paese quale idea di Italia hanno in mente». Nelle more di questi sfoghi si inseriscono i dubbi e le perplessità del professore nei confronti Elly Schlein, la segretaria del Pd che sogna Palazzo Chigi.

Prodi ha visto crescere «Elly», la ricorda quando ha mosso i primi passi all’interno dell’associazione studentesca a Bologna e poi ancora quando all’indomani dei famosi 101 franchi tiratori per la corsa al Quirinale diede vita a una campagna di mobilitazione «Occupy Pd». L’ha poi osservata quando è stata eletta all’Europarlamento e va da sé ancora da vicepresidente e assessore regionale di Stefano Bonaccini. La sentirebbe come una cosa sua «la Elly» ma alla fine non è così. «Non ascolta, fa di testa sua» sarebbe stato l’ulteriore sfogo, sempre del professore. Certo è che questo incaponirsi sulle primarie - che ormai appare difficile che possano saltare - è uno dei temi che più fanno infuriare il fondatore dell’Ulivo. Non a caso solo quattordici giorni fa, in occasione di un incontro con Achille Occhetto alla Bolognina, Prodi scolpiva queste parole: «Le primarie utilizzate come un gioco di primato tra persone e non come un’espressione unitaria in cui il leader come persona si afferma. Io le ho utilizzate largamente, di certo non le odio. L’importante è come vengono usate. Devono essere regolate severamente. Non si fanno in rete, uno deve mostrare la propria faccia. Occorre serietà e attenzione a quello che si sta preparando».

Ora Prodi è consapevole che il centrosinistra si sia infilato in un imbuto, ovvero le primarie, da cui non si potrà più tornare indietro. Ed è altrettanto convinto che alla fine «Elly» dovrebbe vincere la consultazione per la scelta del candidato alla presidente del Consiglio. Al contempo il professore auspica che proprio per tutte queste ragioni Elly non debba isolarsi. Il principio fondante del prodismo resta allargare, ascoltare, perché - come ha affermato a settembre in un’intervista con il Sole 24 ore - «la coalizione costa, obbliga al confronto, ma se non si fa un confronto quotidiano la coalizione non esiste». E il confronto prima di ogni cosa dovrebbe partire dall’ascolto, dal coinvolgimento di tutti gli attori. Anche di chi come ad esempio Ernesto Maria Ruffini, leader di Più Uno, continua a porre delle perplessità sulla patrimoniale, non a caso ieri il tavolo sulle tasse è finito di nuovo in un pantano. L’ascolto come bussola. Senza mai dimenticare chi, come quel signore che è stato due volte presidente del Consiglio, ovvero lui: Romano Prodi.