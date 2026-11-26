È alto ventisei metri e arriva da Levico Terme in Valsugana (dal Trentino invece che dalle montagne lombarde, anche su questo potrebbe aprirsi una discussione) l’albero di Natale che ha già fatto impazzire il web e forse pure Beppe Sala, visto che l’abete è comparso in piazza Duomo a Milano due giorni fa e il sindaco è già stato travolto dalle polemiche. Sulle transenne che circondano l’abete e sui social il Comune ha dato il benvenuto all’«Albero del Dono». E la coordinatrice milanese di Fratelli d’Italia Deborah Dell’Acqua è stata la prima a scrivere a chiare lettere che «l’albero di Natale si chiama albero di Natale, non Albero del Dono. Il Natale è parte della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità, rispettare le proprie tradizioni non significa escludere nessuno. Chiamiamole con il loro nome. Il rispetto delle altre culture non passa attraverso la rinuncia alla propria. Milano non deve vergognarsi delle sue radici né avere timore di rivendicarle». Il Comune è stato bersagliato di messaggi sul profilo Facebook istituzionale («imbarazzante», «piano a piano ci toglierete anche il Natale»). Sostituire il nome dell’albero di Natale «è l’ultimo delirio woke della sinistra milanese, sempre più distante dalla città - tuona il consigliere comunale FdI -. Una scelta puramente ideologica. Milanesi, ribelliamoci!». L’eurodeputato FdI Carlo Fidanza aggiunge che «nella Milano di Sala la sinistra cancella persino il Santo Natale e si inventa l’Albero del Dono. L’ennesima follia del politicamente corretto e l’ennesimo ridicolo tentativo di inclusione che finisce solo per escludere i cristiani e le nostre radici. Giù le mani dal Natale!». Ancora una volta, si unisce il deputato FdI Riccardo De Corato, «la sinistra dimostra di vergognarsi della nostra identità. Milano non ha bisogno di questi inutili artifici linguistici e continuerà a celebrare il Natale nel segno della tradizione». E pure il Movimento 5 Stelle stanga Sala: «Basta con questa esasperazione del politicamente corretto, è l’albero di Natale, chiamiamo le cose con il loro nome - scrive sui social il coordinatore M5S Milano Stefano Buffagni, ex sottosegretario - Il progetto solidale è positivo e merita rispetto ma solidarietà e tradizione possono convivere senza problemi. Milano può essere moderna, aperta e inclusiva senza aver paura delle parole e della propria storia».

L’Albero del Dono è sponsorizzato (con 454mila euro) dall’azienda farmaceutica Lilly, dalla società di real estate Dils e Lafarmarcia: hanno partecipato al bando «Il Natale degli Alberi 2026» con cui il Comune cerca sponsor per illuminare le piazze del centro e le periferia. L’Albero del Dono sosterrà tre associazioni, Caritas Ambrosiana, Progetto Arca e Comunità di Sant’Egidio.