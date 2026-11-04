“La sinistra litiga pure sull’evento per la pace”

«La maggioranza riesce a litigare pure sulla conferenza internazionale per la pace». Il capogruppo della Lega Alessandro Verri (nella foto) provoca i consiglieri di Pd, La Civica (ex Lista Sala) e Azione che si sono scontrati ieri in Commissione su «Milano Città per la pace» al via da venerdì al 10 novembre in sedi sparse, tra cui La Stecca di via De Castilla 26 alla Casa della Cultura Musulmana di via Padove 144 (vincitrice del per realizzare una moschea negli ex bagni pubblici di via Padova) dove si terrà la «tavola rotonda interreligiosa sulla pace». A maggio, nel clou della polemica (sempre interna alla sinistra) sullo stop al gemellaggio con Tel Aviv la maggioranza partorì un ordine del giorno che tra i vari punti prevedeva l’organizzazione a Milano di una Conferenza dei sindaci per la pace. E l’evento conclusivo è previsto a febbraio. Ora la prima fase, con «sindaci, docenti, giornalisti ed esperti impegnati sui temi della pace, si confronteranno in nove panel tematici». Apertura venerdì nell’aula consiliare con Il sindaco Sala, la presidente del consiglio Elena Buscemi e la Lectio Magistralis del professor Franco Vaccari. Diversi i temi scelti, spiega la nota, «individuati grazie al lavoro dei consiglieri Roberta Osculati e Paolo Petracca», delegata Pd dell’Ufficio di Presidenza alla Conferenza di pace e il delegato del sindaco (ex Lista Sala) a partecipare alle reti dei comuni per la pace, «si sono prodigati per l’organizzazione delle iniziative». Ieri hanno illustrato il programma ai consiglieri e Daniele Nahum (Azione) come il centrodestra ha contestato l’esclusione dall’organizzazione. «Non hanno coinvolto neanche i capigruppo - conferma Verri -, se la sono intestata Petracca e Osculati irritando un pezzo della sinistra. Ce la siamo ritrovata a pochi giorni dal via ed è uno specchietto per le allodole. Neanche un panel per discutere sull’importanza dei gemellaggi».