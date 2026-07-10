L'annuncio della Rai: sospese in via cautelare le repliche estive di Report

"In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci", la Direzione Approfondimento della Rai "ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico". Lo annuncia l'azienda in una nota. "Resta fermo l'appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre", conclude la nota.

Nel pomeriggio, la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli aveva dichiarato che "sulla vicenda Lavitola-Report la Rai ha il dovere di tutelare la sua credibilità e quella di tanti professionisti che vi lavorano con serietà e indipendenza.

Le ricostruzioni di oggi sulla stampa, se corrispondo al vero, prefigurano un quadro inquietante. Per questo motivo mi auguro che la magistratura faccia luce su quanto sta emergendo perché se questi fatti dovessero essere confermati ci troveremmo di fronte ad un evidente, gravissimo caso".