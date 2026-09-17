Le preferenze fanno il pieno di like sui social

Le preferenze piacciono agli italiani. Certo, non a tutti, ma di certo alla maggioranza di coloro che online hanno scelto di commentare e interagire, anche con un like, l’approvazione, per ora al Senato, della nuova legge elettorale che le reintroduce. Intanto, a dispetto dell’argomento che potrebbe sembrare ostico e poco social, c’è da dire che nell’ultima settimana sul tema ampio della legge elettorale le interazioni raccolte complessivamente nelle conversazioni digitali sono state più di 497 mila. Un dato non di poco conto contrariamente alle previsioni e che è cresciuto notevolmente anche perché spinto dai post pubblicati sui diversi social media dai leader politici di centro-destra, del Campo largo e dei cespugli neo centristi che hanno commentato il varo a Palazzo Madama. Al di là dei distinguo di parte, però, il ritorno delle preferenze, che consente quindi ai cittadini di scegliere una parte consistenti della nuova classe parlamentare, è stata accolta con favore, infatti, nel giorno del voto al Senato la parola chiave «preferenze» abbinata al tema della legge elettorale ha fatto registrare un sentiment positivo del 74%. Un dato trasversale agli schieramenti e alle singole posizioni considerato che tra gli autori che hanno movimentato i follower e gli utenti ci sono gli account di Giuseppe Conte e Giorgia Meloni, che su Instagram ha incassato su tutti i leader che hanno pubblicato sulle preferenze la quota maggiore di like con 63.390 mi piace, di Matteo Renzi e Carlo Calenda, di Stefano Bonaccini, Giovanni Donzelli e Stefano Patuanelli. Quindi, in sintesi potremmo dire che sull’impianto più generale della legge le community dei leader si sono polarizzate e divise, ma sulla reintroduzione delle preferenze, che restituisce a cittadini il diritto di scegliersi un proprio rappresentante, queste si sono sorprendentemente unite. In particolare, sono stati i giovani utenti, dai 18 ai 34 anni, ad aver manifestato sul tema la proprie idee ed opinioni.