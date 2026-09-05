Lollobrigida su tutti. La sfida social da Bari la vince lui

Ieri pomeriggio sulla banchina 10 del nuovo terminal crociere del porto di Bari c’era tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia per festeggiare insieme a Giorgia Meloni il traguardo di longevità del governo. Chi era presente ha condiviso sui social la sua partecipazione con video, reel, foto e selfie, ma anche chi non c’era ha provato a esserci digitalmente ricondividendo o pubblicando a sua volta sfruttando le migliaia di immagini che hanno popolato la rete.

Adesso, volendo considerare valida la stima di 5.000 presenze, ottenuta interrogando l’intelligenza artificiale, che ha calcolato la forchetta della partecipazione dalle 3.500 alle 5.000 persone e supponendo che ciascuna di queste abbia pubblicato o condiviso con le proprie reti almeno 3 foto, allora possiamo ipotizzare che la kermesse pugliese abbia inondato i social con 15 mila immagini e 10 mila post.

In questo fiume in piena sono anche i contenuti pubblicati dai tanti parlamentari di Fratelli d’Italia che sono confluiti nel capoluogo pugliese e quelli dei ministri che appartengono al partito.

Nella squadra di governo a prendersi la fetta più ampia di interazioni e visualizzazioni sono stati i post del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. Il reel postato sull’account Instagram ha ottenuto fino a questo momento 48 mila visualizzazioni mentre la foto che lo ritrae di spalle mentre guarda verso il palco ha raggiunto i 9 mila like. Il record di Lollobrigida molto probabilmente è stato alimentato sia dalle posture poco istituzionali, in quanto ha preferito togliere la giacca e la cravatta, ma in parte anche dalle sue bretelle, che sta sfoggiando da qualche giorno, decorate con una fantasia equina multicolore che hanno attirato l’attenzione dei follower. In questa speciale classifica ministeriale, al secondo posto su Facebook però, il ministro Tommaso Foti, titolare della delega agli Affari europei e al PNRR, il cui post ha 4.9 mila interazioni e ben 40.2 mila visualizzazioni. Il podio si completa con Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. Il suo reel, pubblicato dall’account Instagram ha totalizzato 18.3 mila visualizzazioni e 1.6 mila interazioni.